To se čekalo: Hrvatskim sucima nakon teških dana stiže melem na ranu, evo što su smislili u HNS-u

Više se ništa neće prepuštati slučaju. Afera s VAR snimkama koja je proteklog tjedna iz temelja prodrmala hrvatski nogomet za sobom je ostavila more tragova. Snimke su izašle, izvršen je pritisak na suce nakon kojeg je Bruno Marić podnio ostavku na mjesto šefa Komisije nogometnih sudaca HNS-a. Hrvatski nogometni savez to je prihvatio, a onda se krenulo u akciju. Derbije između Dinama, Hajduka i Rijeke do kraja sezone sudit će strani suci, iz Uefine elitne skupine.

Nije to sve, jer na dnevnom redu u brojnim se raspravama na vrhu hrvatskog nogometa našao i novi prijedlog. Po onome što su saznale Sportske novosti, nakon reprezentativne stanke, a uoči posljednjeg ovosezonskog prvenstvenog derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu, sucima dolazi "pojačanje". Naime, dodatne dvije kamere će u svakom prijenosu biti postavljene u ravnini gol-linija. To će sucima u VAR-sobi značajno olakšati provjeru spornih situacija kada su u pitanju zaleđa, oko kojih se često lome koplja.

Vidjet ćemo hoće li dodatne dvije kamere po svakoj utakmici uistinu olakšati posao svim akterima na terenu i oko njega. Jasno je da u HNS-u ne misle stati kad je riječ o pažljivom promišljanju svih problema. Kako učiniti HNL što regularnijim, kako ga dodatno pospješiti po pitanju kvalitete i imidža prema van...