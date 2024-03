HNS pokrenuo veliku promjenu u hrvatskom nogometu: Sve VAR snimke ići će u posebnu analizu

Hrvatski nogometni savez osnovao je posebno stručno povjerenstvo koje će analizirati sporne situacije iz javne objave snimki komunikacije između sudaca na terenu i u VAR sobi. Sve zbog toga da se suzbije pojavljivanje VAR snimki koje su se kroz prošli tjedan plasirale u eter neovlaštenim putevima.

HNS je tijelu dao zadatak da analizira sve sporne situacije uključujući (ne)ispravno korištenje VAR protokola, točnost odluka, primjerenost komunikacije te zaključke Komisije nogometnih sudaca u tim situacijama. U povjerenstvo su imenovani predsjednica Lada Rojc te dva člana, Miro Grgić i, na preporuku UEFA-e, Darko Čeferin.

Naša je odgovornost do kraja razjasniti sve sporne situacije iz aktualne natjecateljske godine, uključujući i one koje su se pojavile u javnosti protekloga tjedna. Zaključili smo da to može učiniti samo neovisno tijelo, u koje smo imenovali vrhunske stručnjake. Zahvaljujem predsjedniku UEFA-e Aleksanderu Čeferinu koji je iskazao razumijevanje za ovu situaciju te nam je UEFA preporučila jednog od svojih najvećih autoriteta u ovom području, Darka Čeferina, koji s predsjednikom UEFA-e dijeli samo prezime, ne i bilo kakve rodbinske veze", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić i dodao:

"Zahvaljujem kolegama iz NZS-a koji su nam omogućili da se s Darkom dogovorimo za angažman u ovom povjerenstvu, a Ladi, Miri i Darku zahvaljujem što su prihvatili ovu odgovornu zadaću te sam uvjeren da će nam njihov izvještaj omogućiti kvalitetne daljnje odluke."

"Lada Rojc je sudačka instruktorica Fife za muški i ženski nogomet od 2017. godine te HNS-ova instruktorica suđenja. Kao pomoćna sutkinja sudila je u finalu Europskog prvenstva za žene 2009. godine, polufinale Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine te na Svjetskom prvenstvu za žene 2011. godine. Kao sudačka instruktorica Fife, detaljno je upoznata s VAR protokolom i korištenjem VAR tehnologije.

Miro Grgić bivši je međunarodni pomoćni sudac koji je nakon završetka sudačke karijere ostao aktivan kao pomoćni VAR sudac.

Darko Čeferin je jedan od najboljih slovenskih sudaca svih vremena, FIFA sudac od 2000. do 2012. godine. Prvi je Slovenac koji je sudio u Ligi prvaka, a danas je UEFA-in kontrolor suđenja te stručni suradnik za sudačke poslove u Slovenskom nogometnom savezu.

Nakon iscrpne analize, imenovano povjerenstvo podnijet će detaljan izvještaj Izvršnom odboru, nakon čega će Savez, prema potrebi, donijeti odgovarajuće daljnje odluke. HNS će o ključnim zaključcima povjerenstva te posljedičnim odlukama informirati zainteresiranu javnost kako bi sve sporne i upitne situacije dobile stručno i neovisno tumačenje, a cijela situacija s VAR snimkama adekvatan završetak", objavio je HNS.