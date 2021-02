Theophile upozorava: Krasnodar nije samo Berg, to je odlična momčad

Veliki je posao Dinamo napravio 3:2 pobjedom nad Krasnodarom u prvoj utakmici 1/16 finala Europske lige. Velika je prije svega jer je ostvarena u gostima, tako da će plavi sad u svom Maksimiru, u četvrtak od 21 sat, imati priliku tu pobjedu potvrditi i ući među 16 najboljih klubova tog natjecanja.

Šteta je što neće biti gledatelja kao što ih je bilo u Krasnodaru, pa makar u ograničenom broju, no epidemiološke mjere kod nas još nisu popustile, tako da će maksimirsko čudovište od stadiona moći gostima pokazati svu svoju “raskoš”.

Dinamo je u prvoj utakmici igrao jako dobro, no nije to bila jednostavna utakmica iako je dobro završila, rezultatski je mogla završiti još bolje.

– Iza nas je ta utakmica koja je bila “tijesna”, ali to smo i očekivali, za to smo i trenirali i pripremali se, baš kao što nas i sad čeka jednako tako zahtjevna utakmica u uzvratu – kazao je stoper Dinama Kevin Theophile-Catherine koji čvrsto drži svoju poziciju u početnoj postavi Dinama. No, ljetos to i nije izgledalo tako, dosta je dugo razmišljao bi li ostao u Dinamu, dosta su dugo trajali pregovori o novoj suradnji. Čak jedno vrijeme nije ni trenirao s prvom momčadi, a onda se ipak sve posložilo i Theophile se s plavima bori za nastavak igranja u Europi.

Idemo kao i u Rusiji

S obzirom na to da Dinamo u uzvrat ulazi s vrlo pozitivnim rezultatom, da Krasnodaru treba pobjeda od dva gola prednosti ili s više pogodaka od onih 3:2 u prvom susretu, bit će zanimljivo vidjeti kako će plavi ući u tu utakmicu.

– Kao i u svaku dosadašnju, s puno motiva i puno koncentracije, u tome se nema što promijeniti – kaže Theophile.

No, možda će Krasnodar, s obzirom na taj rezultatski minus, nešto promijeniti u odnosu na prvu utakmicu.

– To ne mogu znati, to znaju samo oni, znam da će i oni doći s puno motiva da nadoknade taj minus.

U prvoj utakmici najviše je pokazao iskusni Šveđanin Marcus Berg, doduše ne koliko je pokazao napadač plavih Bruno Petković, ali zabio je i namjestio pogodak u Rusiji, a on bi i sad mogao biti velika opasnost.

– Kao i uvijek u europskoj utakmici, svaki put dolazi drugi napadač, svaki put je drukčije. No, Berg je jako dobar igrač, iako Krasnodar ima dobru momčad, a ne samo jednog igrača.

Theophile najbolje poznaje jednog drugog igrača Krasnodara, Rémy Cabellu, povremenog francuskog reprezentativca koji je za 12 milijuna eura stigao iz Saint-Étiennea u Krasnodar, a Theophile i Cabella igrali su jedno vrijeme u tom francuskom klubu.

– Riječ je o odličnom igraču, reprezentativcu koji ima sjajnu tehniku, odlično igra između dva šesnaesterca. Ne, nismo razgovarali prije prve utakmice, malo smo popričali nakon nje, ali ne o nogometu, već o životu općenito.

Dinamo je u prvoj utakmici pokazao da je i psihički stabilan, nije pao kad su Rusi izjednačili na 1:1, pa ni kad su došli na 2:2. Plavi su i treći put poveli i na kraju tu prednost zadržali i s njom ulaze u uzvrat. No, što ako Krasnodar povede, zabije gol ili dva, hoće li Dinamo ponovno biti psihički čvrst?

– Nisam se bavio takvim razmišljanjima ili zamišljanjima što bi bilo kad bi bilo. Važno je da mi i u ovu utakmicu uđemo kao što smo ušli u prvu, da puno radimo, da budemo kompaktni. Moramo razmišljati pozitivno – kaže Theophile.

Kapetan Ademi nije prije prve utakmice želio predviđati koliko daleko Dinamo može otići u ovom natjecanju, možda Theophile može predvidjeti nakon 3:2 pobjede?

– Ma ne znam, prvo moramo proći nokaut-rundu, a ne stvarati nekakva očekivanja, zamišljati koješta.

U prilog Dinamu išla je činjenica da između dviju utakmica s ruskim klubom plavi nisu morali ići u Split na derbi, na još jednu zahtjevnu utakmicu. Imali su više odmora za ovaj sutrašnji sraz.

Volim igrati svaka tri dana

– Nekome je to dobro, nekome nije, ima dosta igrača koji radije igraju svaka tri dana. I ja sam među njima, volim igrati svaka tri-četiri dana. A mi u ovom malo većem razmaku između dviju utakmica nismo radili ništa drukčije nego što inače radimo, bio je to normalan, uobičajeni tjedan u kojem smo normalno trenirali.

Jučer je u Maksimiru bilo prilično toplo, proljetno sunce poprilično je zagrijalo maksimirski jug, no Theophile se ne žali na visoke temperature.

– Nije uopće ovo loše, bolje je nego u Rusiji, tamo je stvarno bilo vrlo hladno – zaključio Theophile-Catherine.

Možda bi ta promjena vremena mogla smetati ruskoj momčadi, plavi su se mogli priviknuti na rast temperature ovih dana koja se u odnosu na Krasnodar promijenila za oko 30 Celzijevih stupnjeva. No, nije se puno promijenila u Krasnodaru, njihova momčad će s velikim temperaturnim minusom krenuti put Zagreba u kojem će i u četvrtak biti prilično toplo. No, ne trebaju se u Maksimiru previše uzdati u takvu klimatsku pomoć, već u svoju igru. Valja im ponoviti rusko izdanje, završiti ovaj posao na pravi način.