Tenis kod djevojaka nikad popularniji u Hrvatskoj: Čeka se ženski Grand Slam naslov

Antonia Ružić, 18-godišnja čakovečka tenisačica, na ITF-ovu turniru u egipatskom ljetovalištu Sharm El-Sheikhu (na Crvenom moru) prošla je kvalifikacije i igrala polufinale glavnog turnira. To je članici teniskog kluba koji nosi ime po slavnom Franji Punčecu omogućilo skok na WTA listi od čak 99 mjesta i ulazak u Top 1000. Preciznije, Antonia će na WTA listi koja će biti objavljena u ponedjeljak biti na 993. poziciji, što je i njezin plasman karijere. A Hrvatska će tako dobiti čak 13 tenisačica među prvih 1000 što dosad nikada nije imala.

Govori to o iznimnoj i sve većoj popularnosti teniskog sporta među Hrvaticama, ali posljedica je to i svih onih sjajnih uspjeha hrvatskih tenisača i, posebno, tenisačica. Od trijumfa Ive Majoli (s nepunih 20 godina) u Roland Garrosu 1997., preko Goranova osvajanja Wimbledona 2001., do Čilićeva slavlja na US Openu 2014. godine. A ne smiju se tu zaboraviti ni naši uspjesi u konkurenciji parova, gdje su i naše tenisačice dale znatan obol. Danas je tu najjača veteranka Darija Jurak, ali sjećamo se i nezaboravnog uspjeha Mirjane Lučić kad je 1998., s 15 godina i nepunih 11 mjeseci, u paru s Martinom Hingis osvojila Australian Open. Mikica je tad postala najmlađa tenisačica koja se okitila Grand Slam naslovom.

A osim službene WTA liste, nije zgorega zaviriti i u poretke po pojedinim dobnim kategorijama gdje mlade Hrvatice potvrđuju svoj potencijal. Spomenuta Antonia Ružić tako u kategoriji igračica do 19 godina zauzima 83. mjesto, a još bolje je plasirana nekoliko mjeseci starija Zagrepčanka Tara Würth, koja zauzima 65. mjesto. A i ona se također može pohvaliti plasmanom karijere u generalnom poretku – sada je to 915. mjesto. Zanimljivi su nam još neki plasmani: Petra Martić je 21. u ukupnom poretku, Donna Vekić je 11. među igračicama do 25 godina, Jana Fett je 82. u istom društvu, Lea Bošković je 47. u kategoriji do 22 godine, Oleksandra Olijnjikova 96. među 21-godišnjakinjama...

Tu, međutim, naše vrelo ne presušuje, u Nori Krznarić (2003.) te u Petri Marčinko (2005.) i Nori Knežević (2005.) imamo darovite juniorke koje jedva čekaju zakoračiti na profesionalnu scenu. Prošli je tjedan Nora stigla do polufinala juniorskog turnira u Estoniji, a Petra do četvrtfinala sličnoga u Brazilu. Petra, koja je rođena na dan osvajanja našeg prvog Davisova kupa (4. prosinca 2005.) bila je i najbolja tenisačica Europe do 14 godina. A obje su, i Petra i Nora, članice zagrebačkog Top Spina, što nas je doveo do njegova prvog čovjeka Branimira Horvata, bivšeg tenisača i, među ostalim, bivšeg izbornika hrvatske Fed kup reprezentacije.

– Klub ima tu ograničene mogućnosti, ali podržavamo ih u našim okvirima. Drago mi je da su naše članice, ali činjenica je da najveći teret snose roditelji i obitelji. Dobra je stvar što je Petra ostvarila suradnju s menadžerskom agencijom Ivana Ljubičića, to će joj zasigurno značajno pomoći u razvoju – kaže Horvat.

Gotovo smo uvjereni da se među pobrojanim mladim tenisačicama krije i neka buduća Grand Slam šampionka, dakle nasljednica Ive Majoli. Hoće li se i kad to dogoditi? Horvat se ne želi zalijetati:

– Puno se tu kockica mora posložiti, definitivno ćemo vidjeti koliko mogu kad krenu sa seniorskim nastupima, a to se kod djevojaka događa ranije nego kod mladića. Ali ovo bogatstvo među juniorkama svakako je baza za neki uspjeh među seniorkama. U tom smislu Donna je već prešla mnoge stepenice, pa su ona i Petra Martić neka druga dimenzija, ali dobro je i za ove mlađe da imaju uzore, da vide da se strpljivim i upornim radom mogu postizati značajni pa i najveći uspjesi i među seniorkama – zaključio je Horvat.

Sve hrvatske tenisačice u Top 1000 na svijetu:

21. Petra Martić 2850 bodova

29. Donna Vekić 1990

211. Jana Fett 329

243. Tereza Mrdeža 284

269. Tena Lukas 247

298. Lea Bošković 216

400. Ana Konjuh 122

600. Silvia Njirić 60

654. Oleksandra Olijnjikova 50

669. Iva Primorac 47

873. Mariana Dražić 23

915. Tara Würth 20

993. Antonia Ružić 15