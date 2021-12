Talijanski mediji se raspisali o Brozu: Mora se odlučiti u 30 dana, a odbio je godišnju plaću od 5 i pol milijuna eura

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović ulazi u zadnjih pola godine ugovora s Interom pa je sada veliko pitanje odlazi li ili ostaje.

Inzaghi je rekao vatrenom da se požuri, a talijanski mediji tvrde - rok mu je kraj siječnja.

Inter želi produžiti suradnju, ali su mu ponudili 5 i pol milijuna eura po godini, što je milijun i pol više nego li što sada zarađuje, no čini se da to našem veznjaku ipak nije dovoljno budući da je tu ponudu, pišu Talijani, odbio.

Koliko je Broz bitan Interu je neosporno. Vukao ga je do titule prvaka, a vuče ga sada i do obrane iste, no ostaje vidjeti što će 'Epic Broz' reći na sve to. Novci će zasigurno odigrati veliku ulogu unatoč ljubavi Milana i Turopoljca. Vjerojatno će ovo biti burnih 30 dana za vatrenog...