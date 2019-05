Talijani na naslovnici objavili katastrofalne vijesti za Mandžu, ovo sigurno nije očekivao!

Maxovo čišćenje, naslov je koji talijanski sportski dnevnik Tuttosport donosi na naslovnoj stranici. Članak se odnosi na promjene koje trener Maximiliano Allegri želi napraviti u svlačionici Juventusa i kojih se igrača želi riješiti.

Loša je vijest da je među njima je i Mario Mandžukić koji više očito nije u planovima trenera stare dame. Na Allegrijevoj "listi za odstrel" još su Douglas Costa, Paulo Dybala, João Cancelo i Alex Sandro.

Bivši napadač hrvatske reprezentacije od sredine travnja nije na nogometnim terenima i sezona je za njega završila. Allegri je tada bio rekao da je uzrok ozljeda, no talijanski mediji su pisali da je priča puno dublja i da je došlo do sukoba na relaciji igrač - trener. Mandžukiću očito nije pomoglo ni to što je nedavno potpisao produljenje ugovora s torinskim klubom.

>> Naslovnica Tuttosporta

Foto: Naslovnica

Osim toga, strani mediji sada pišu da se ponovo aktualizirao Mandžukićev odlazak u Kinu i da ima ponudu neimenovanog tamošnjeg kluba.

Podsjećamo, Mandžo je prije godinu i pol dana dobio izdašnu ponudu kineskog kluba Hebei Fortune koji mu je nudio 30 milijuna eura za dvije sezone. Bivši vatreni tada nije pristao na odlazak iz Juventusa iako bi u Kini postao najbolje plaćeni hrvatski sportaš.

Mandžukić je u Juventusu od 2015. godine, a od tada je za staru damu odigrao 117 utakmica i zabio 30 golova. Četiri je puta osvojio talijansko prvenstvo, a tri puta kup.

>> Pogledajte što je Zvone Boban rekao nakon humanitarne utakmice