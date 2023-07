Talijani: Kraj transfer sage. Brozović potpisuje za Saudijce, ali dobiva manje nego što je tražio

Iako se činilo da od toga neće biti ništa, talijanski medij Gazzetta dello Sport javlja da je dogovoren transfer Marcela Brozovića u Saudijsku Arabiju. Posao će biti zaključen pod nešto drugačijim uvjetima, ali na kraju će sve tri strane ipak biti zadovoljne, a Broz će i dalje imati raskošni ugovor.

- Veliki obrat oko transfera Marcela Brozovića iz Intera u Al Nassr. Nakon što je jučer ujutro Hrvat propustio zakazani liječnički pregled, a Saudijci tražili popust na već dogovorenu odštetu, činilo se da je posao pred propašću. No sve strane su se navečer opet našle na pregovorima koji su bili plodni i bijeli dim je na vidiku. Možemo reći da se službena objava transfera očekuje u iduća 24 sata - javlja Gazzetta.

- Iako su početkom tjedna klubovi dogovorili da Al Nassr plaća Interu odštetu od 23 milijuna za Brozovića, Nerazzurri će ipak dobiti dosta manje, 18 milijuna eura. No njima je i to važna svota, koju će usmjeriti odmah na otkup Romelua Lukakua, koji je prioritet trenera Inzaghija. Brozović je za potpis od Al Nassra tražio dvogodišnji ugovor i plaću od 30 milijuna eura godišnje. Na kraju će potpisati na tri godine i za cifru između 26 i 27 milijuna eura godišnje. To je dakako i dalje raskošan ugovor - tvrdi talijanski list.

Podsjetimo, Gazzetta je nešto ranije pisala o tome kako je uprava Intera iznervirana ponašanjem Brozovića i njegovim nećkanjem oko odlaska ili ostanka. Mogao je birati hoće li ostati na Meazzi ili otići na Bliski istok.