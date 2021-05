Tako je! Mektić i Pavić su u finalu i spremni pokoriti Madrid

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u finale parova na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Madridu, oni su u polufinalu s uvjerljivih 6-4, 6-2 svladali Belgijance Sandera Gillea i Jeroena Vliegena nakon samo sat i pet minuta igre.

Mektić i Pavić u prvom su gemu oduzeli servis suparnicima te tu prednost održavali do kraja prvoga seta. Imali su kod vodstva 5-3 četiri vezane set-lopte, no Belgijanci su uspjeli smanjiti na 5-4 te potom zaprijetiti i poravnanjem jer su u gemu u kojemu je Pavić servirao za prvi set stiglo do 15-40, odnosno tri vezane "break-lopte" za 5-5. Iapk, Pavić je dobro servirao, a Mektić pokrivao mrežu za 6-4.

Vjerojatno ključno razdoblje drugog seta bili su četvrti i peti gem. Pavić je s dvije servis pogreške omogućio Belgijancima dolazak do izjednačenja na njegovom servisu, no na odlučujući je poen pogodio as za izjednačenje na 2-2. U sljedećoj igri Belgijanci su stigli do 40-0 na svom servisu samo da bi Mektić i Pavić spojili četiri odlična reterna za "break" i prednost 3-2. Naš je par osvojio i odlučujući poen u sedmoj igri drugog seta kojim je povećao prednost na 5-2 i potom mirno priveo dvoboj kraju.

Bit će ovo već sedmi nastup u finalu za Mektića i Pavića ove godine, a dosada su osvojili pet naslova (Antalya, Melbourne 2, Rotterdam, "masters 1000" Miami i "masters 1000" Monte Carlo).

Suparnici u nedjeljnom finalu bit će im pobjednici drugog polufinala u kojem se sastaju Nijemci Tim Puetz i Alexander Zverev te Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos.