Tadijanov osvojio šesti naslov prvaka Hrvatske

Organizatori kažu da je ovogodišnje Prvenstvo Hrvatske u grapplingu bilo jedno od boljih zadnjih godina. Čak 133 natjecatelja iz 28 klubova odradila su 185 borbi na tri strunjače u popularnoj hrvačkoj “Pešći”. Za zavidnu organizacijsku razinu pobrinuli su se klubovi Trešnjevka Thunders i Sambo klub, a sve u koordinaciji Stipe Pavičića.

Najistaknutiji u seniorskoj konkurenciji bio je Stipe Brčić (Magnetsu). On je ponovio trostruku krunu iz prošle godine – osvojio je kategoriju do 66 kilograma, osvojio je kategoriju do 71 kg i osvojio je i pehar za najboljeg borca turnira.

U finalu kategorije do 71 kg pobijedio je četverostrukog prvaka Hrvatske, Gorana Lovreka (JJK Arrow). Ta je finalna pobjeda i prevagnula u odluci za borca turnira.

Drugi najistaknutiji pretendent bio je Ivan Kontak Jambrek (Trešnjevka Thunders). U najbrojnijoj kategoriji i konkurenciji od čak 25 boraca do 84 kg, naredao je šest pobjeda, zaključivši impresivan niz sjajnim trijumfom nad Andreom Kolićem (UFK Novi Zagreb).

I sve to bez izgubljenog boda.

Obitelj Vuksan odlična

Druga najpopunjenija kategorija bila je ona do 77 kg. U finalnom meču Saša Drobac (ATT) nadjačao je na bodove Tina Stojanca (Trešnjeva Thunders /P4P München), koji je dotad u četiri svoja meča sve protivnike pobijedio prekidom (submission – predaja).

U dvoboju dvojice BJJ crnih pojaseva u finalu do 100 kg, prvo mjesto obranio je Ivica Tadijanov, (HK Osijek), pobijedivši na bodove Brunu Vuksana-Ćusu (CheckMat Split).

To je Ivici, inače dvostrukom seniorskom viceprvaku Europe u no-gi konkurenciji, čak šesti naslov prvaka Hrvatske, po čemu je najdominantniji hrvatski grappler.

Nastup šire obitelji Vuksan na odličan su način zaokružili Luka Vuksan (Jiu-jitsu klub Zadar) i Tin Vuksan (CheckMat Split), zatvorivši kategoriju do 92 kg. Prvo mjesto uzeo je Luka.

U teškoj kategoriji dvojica Splićana uspjeli su savladati sve konkurente i u finalu je Tomislav Nikolić (HK Split) odnio zlato, ispred Petra Buzolića (Alliance Black Dragon Split). Kod juniora, prvo ime je Filip Marić (BJJ Vinkovci).

Vinkovčani najuspješniji

On je nakon četiri pobjede osvojio svoju kategoriju (do 66), nakon još četiri kategoriju iznad svoje (do 71), i uz to je s tri pobjede u seniorskoj konkurenciji (do 66) došao čak do srebra. Jedina prepreka koja mu je bila prevelika, bio je Stipe Brčić. Bio je to sjajan nastup mladog Filipa, za kojega će se sigurno još čuti.

Dvije juniorske kategorije osvojio je i Ilija Brkan (UFK Novi Zagreb), do 92 i preko 92.

Foto: Privatna arhiva

Patrik Čelić (Mangetsu) nastavio je niz zapaženih rezultata zlatom do 77 kg. Do 84 kg prvak je Marin Mikulić (HK Osijek). Najuspješniji klub turnira, i osvajači nagrade sponzora Mrak Grill, bili su dečki iz BJJ Vinkovci pod vodstvom Mire Erkapića. Luka Miklečić (Ban Team) je u svojem juniorskom debiju s dvije pobjede predajom protivnika osvojio kategoriju do 62 kg. Inače, glavni sponzor turnira bio je Grand Casino Admiral.

– Bio je to veliki dan za ovaj sport. U mnoštvu atraktivnih borbi i završetaka, posebice bih istaknuo nekoliko letećih submissiona, kneebar Ivana Fehira te precizna gušenja Tina Stojanca. Također, nastup Ivana Kontaka bio je gotovo pa savršen. Borac je osvojio turnir bez izgubljenog boda i to u najjačoj i najvećoj kategoriji do 84 kg. To me se kao trenera i borca posebice dojmilo – ističe Filip Jelavić iz kluba Grindhouse Gym i naglašava:

– Iako, čeka nas još puno posla. Posebice na razini saveza te edukaciji sudaca. Moramo inzistirati na kvaliteti i pratiti trendove. To ovaj sport zaslužuje.

