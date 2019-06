Svi projekti ‘Beckhama vatrenih’: hotel, majice, gaće, parfemi...

Dejan Lovren (29) jedan je od onih nogometaša čija je karijera grandioznija na papiru i puno veća od njegovih igračkih sposobnosti. Povijest ga neće pamtiti kao Messija, Ronalda, Maradonu, pa čak ni Maldinija ili Blanca... po bravurama na terenu i potezima koji oduzimaju dah.

Ali njegovo će ime biti zapisano zlatnim slovima u hrvatsku nogometnu povijest. I to s pravom. Lovren je igrač koji je dokaz, iznimka koja potvrđuje pravilo, da vam se mora puno toga posložiti da biste uspjeli.

Vjerujem da je Lovren svjestan svojih limita kao što je svjestan i da nogometna karijera ne traje vječno i stoga je, za razliku od mnogih, odlučio zarađeni novac reinvestirati.

Vjerojatno je u cijeloj toj priči važnu ulogu odigrala i njegova želja za eksponiranošću, nešto poput Davida Beckhama koji je davno svoj core biznis, nogomet, zamijenio marketinškim aktivnostima. Lovren tako koketira s modom, nekretninama, parfemima... Očito, jako mu je važno ostaviti svoj pečat.

Gašenje prve marke

Počeo je skromno, s brendom Russel Brown koji je pokrenuo s najboljim prijateljem i vjenčanim kumom Lovrom Krčarom čije su “hoodie” majice sa simpatičnom sovom uskoro postale megapopularne. Međutim, ni tri godine kasnije – brend bez objašnjenja potpuno nestaje s tržišta, web stranica se gasi, a nogometaš se nikad nije javno izjasnio što se dogodilo s njegovom modnom markom.

Prema komentarima na društvenim mrežama dalo se naslutiti da je došlo do problema između dvojice prijatelja te da je njihova poslovna suradnja zbog privatnih problema tako naglo završena. No, Lovrena to nije obeshrabrilo. Uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji pokrenuo je novi modni brend Rock Filius, a kao najbolja reklama poslužili su mu reprezentativni suigrači Rakitić, Modrić i, najviše, Šime Vrsaljko.

No, poduzetni Lovren nije stao na tome, bacio se i u hotelijerski biznis i lani u Novalji otvorio hotel “Joel” kojem je on i zaštitno lice.

Nakon ovogodišnjeg osvajanja Lige prvaka s Liverpoolom, u suradnji s DM-om i Hrvatskom parfemskom kućom predstavio je prvi parfem sa svojim potpisom! Kažu da je sam odabrao sve sastojke tog uniseks parfema, a bilo tako ili ne, ponovno je pokazao da ima dobar nos za tempiranje poslovnih pothvata.

>> Pogledajte video: Lovrenova urnebesna ljetna potraga za Vrsaljkom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, kako je lansiranje Rock Filiusa tempirao sa svjetskom smotrom u Rusiji, kad su hrvatski nogometaši zbog osvajanja drugog mjesta bili pod povećalom svjetske javnosti i osigurali mu neviđenu reklamu, koja se novcem ne može platiti, tako je sada lansirao parfem netom nakon osvajanja Lige prvaka, u trenutku kad igrači Liverpoola na Otoku, a i šire, imaju status božanstava.

No, bio bi red osvrnuti se i na Dejana Lovrena nogometaša. Voljeli ga ili ne, moramo mu priznati da je ostvario karijeru kakvu mu je rijetko tko predviđao.

Dojan - dečko iz susjedstva

I u hrvatskoj reprezentaciji i u klubovima gdje je igrao uvijek je bio u sjeni većih (i boljih) igrača, ali svojom neposrednošću, interakcijom s navijačima, duhovitim objavama na društvenim mrežama uvukao se mnogima pod kožu.

Izuzmemo li osobne probleme koji su punili stupce crne kronike ili žute rubrike, slika koju ostavlja u društvu je pozitivna. Odaje dojam dečka iz susjedstva kojeg veliki uspjeh nije promijenio. Je li taj dojam realan teško je reći, o tome mogu suditi samo oni koji su uz njega sve ove godine.

Ono što mi možemo sa sigurnošću tvrditi jest to da Lovren izvan terena pametno razmišlja i još pametnije koristi svoju popularnost. Za razliku od mnogih nogometaša koji kad prekinu nogometnu karijeru i potpuno nestanu iz javnosti, o Lovrenu ćemo sigurno slušati i godinama nakon što prestane igrati nogomet.