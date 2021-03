Svi hvale Luku Modrića: 'Bio je veličanstven, on je genijalac'

Luka Modrić odigrao je sjajnu utakmicu protiv Atalante u uzvratu osmine finala Lige prvaka, a španjolski klub je nakon 1:0 iz prvog susreta i 3:1 iz drugog izborio nastup među posljednjih osam momčadi u natjecanju. Velike zasluge za to imao je baš hrvatski veznjak čija je asistencija Karimu Benzemi otvorila utakmicu i usmjerila je prema pobjedi Real Madrida. Odličnom izvedbom Modrić je još jednom impresionirao španjolske medije pa tako Marca ispred njegova imena stavlja epitet genijalca i plemićku titulu te piše:

Već ima četiri titule LP-a

“Don Luka Modrić održao je lekciju Atalanti. Još jednu. Bio je veličanstven u prvom poluvremenu, kontrolirao je igru i ohladio jak start talijanske momčadi te je pogrešku suparnika pretvorio u prekrasnu asistenciju za Benzemu za vodstvo 1:0. S 35 godina on igra intenzitetom puno mlađeg igrača i zrelošću nekoga tko već ima Zlatnu loptu”, navodi Marca koja piše da je on “nogometni udžbenik” te da je “igrao, asistirao, pucao i osvajao lopte kao nikad dosad” uz zaključak:

“S njim Real Madrid može nastaviti sanjati. On je genijalac.”

I sam Luka bio je jako zadovoljan svojom igrom.

– Osjećam se kao da imam 27 godina. Osjećam se jako dobro, nije potrebno gledati moje godine, moju putovnicu, nego ono što radim na terenu – izjavio je Luka koji je s 35 godina najstariji igrač u Real Madridu.

No u Madridu se vidi i iduće sezone:

– S obzirom na svoju fizičku spremu te na sve ono što sam dosad postigao ovdje, i dalje sam motiviran za igranje na najvišoj razini. Iz dana u dan vježbam kako bih to ostvario.

Izbacivanjem Atalante Real je nakon dvije sezone stanke opet ušao među osam najboljih u Ligi prvaka.

– Bilo je jako važno plasirati se u četvrtfinale jer ondje nismo bili posljednje dvije godine. Sada moramo ići korak po korak. Pokazali smo kako je ova momčad i dalje gladna pobjeda. Uvjeren sam da možemo otići daleko – zaključio je Modrić koji je s Realom čak četiri puta bio prvak Europe (2014., 2016.-18.).

A prekjučer je postao i prvi Hrvat u povijesti koji je sa svojim klubom čak sedam puta igrao četvrtzavršnicu Lige prvaka. Dosad je sa šest nastupa dijelio prvo mjesto s Ivanom Rakitićem i Mariom Mandžukićem. No Luka ima četiri naslova, a Raketa (s Barçom) i Mandžo (s Bayernom) samo jedan.

Iza spomenutog trojica je Dario Šimić, koji je s Milanom u pet različitih sezona ulazio u četvrtfinale, dok je u istom dresu to triput uspjelo Zvonimiru Bobanu.

Najbolji hrvatski napadač svih vremena, aktualni predsjednik HNS-a Davor Šuker dvaput je bio među osam u Ligi prvaka, oba puta s Realom. Jednom je natjecanje osvojio (1998.), a drugi put ispao u četvrtfinalu (1999.)

No vratimo se još malo Luki Modriću. Koliko naš veznjak briljira ove sezone, najbolji je dokaz izjava legende Reala Luisa Figa. Po njegovu mišljenju najbolji igrač svijeta trenutačno je Cristiano Ronaldo, a poslije njega ide Lionel Messi. Na treće mjesto stavio je hrvatskog kapetana Luku Modrića. Potom mu slijede Mohamed Salah, Kylian Mbappé i Neymar.

Osvojio 17 trofeja s Realom

Modrića je nakon utakmice s Atalantom pohvalio i trener Zinédine Zidane. Za njega i Tonija Kroosa izjavio je da su bili “fenomenalni na sredini terena”.

– Pitate li me za Luku... on ima 35 godina, ali to se ne vidi na terenu – izjavio je Zidane.

Sve te izjave pokazuju da Real i sljedeće sezone ozbiljno računa na Luku Modrića. Novi ugovor koji bi trajao do ljeta 2022. godine već je načelno dogovoren, ostale su samo sitnice. A s tim novim ugovorom Luka bi zaokružio 10 godina u kraljevskom klubu!

No Luka se već sada upisao zlatnim slovima u povijest kraljevskog kluba. Uostalom, samo je jedan od sedmorice realovaca koji su osvojili Zlatnu loptu za najboljeg igrača svijeta, a sa svojih 17 trofeja Modrić je na šestom mjestu najtrofejnijih igrača u Realovoj povijesti. Iza njega su legende poput Cristiana Ronalda (15), Raula (16), Ferenca Puskása (10) i mnogih drugih. Rekorder te vječne ljestvice je Španjolac Francisco Gento koji je nosio dres Reala od 1953. do 1971. osvojivši čak 23 trofeja, pri čemu 12 naslova španjolskog prvaka i šest kupova prvaka.