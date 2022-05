Sve je bilo super, jedina je mrlja poraz žena u polufinalu kupa

Darko Antunović, direktor odbojkaškog kluba Mladost i bivši reprezentativac Hrvatske, mogao je odahnuti na kraju ovogodišnje sezone u kojoj su odbojkaši i odbojkašice obranili lanjske naslove najboljih u državi. Barem nakratko. Jer pred njim je već nova zadaća, slaganje ekipa za novu sezonu koja stiže odmah nakon burnog reprezentativnog ljeta. A već je došlo prvo pojačanje – Katarina Pavičić vratila se u klub iz Italije.

Franić neće ostati

– Ovo je bila jako duga sezona, jedna od najduljih koliko ja pamtim. Igrali smo s muškom i ženskom ekipom na četiri fronta, odbojkaši su odradili više od 70 utakmica, a mislim da ni cure nisu ništa manje... Na kraju su dečki uzeli prvenstvo i kup Hrvatske, djevojke su osvojile prvenstvo i bile treće u CEV kupu, a dečki drugi u MEVZA ligi. Zapravo je jedina mrlja u sezoni poraz djevojaka u polufinalu domaćeg kupa, što smo prema mojem mišljenju trebali osvojiti.

Nakon tog poraza smijenjen je trener Leonard Barić, a posao je do kraja odradio Branislav Franić.

– Nakon tog se poraza u ekipu uvukla apatija i nervoza i morali smo brzo reagirati. Nije bilo vremena za traženje drugog trenera, jer je to u tom trenutku bio najlogičniji potez, pa smo pribjegli rješenju iz vlastitog pogona. Franić je to do kraja odradio na najbolji mogući način.

Nije tajna da će obje ekipe u sljedećoj sezoni dosta promijeniti izgled. Tko odlazi, a tko dolazi?

– Kao prvo, otišao je trener odbojkaša Radovan Gačič, dobio je ponudu koja se ne odbija, pa smo se rastali u iznimno prijateljskim odnosima. Njega smo već nadomjestili Ratkom Perisom, još jednim vrsnim stručnjakom s inozemnim iskustvom za kojeg smatramo da je jako dobro rješenje. Što se tiče djevojaka, još nemamo konkretno trenersko ime budući da Franić nije zainteresiran za prvu ekipu, jer više voli rad s mlađima.

Puno odlazaka...

Što je s igračkim pogonom?

– Pregovori su u tijeku, ali mnogo toga još nije definirano. No znamo već da Petar Višić ide u Monzu, a Kruno Nikačević u Duklu Liberec. Od stranaca Tihomir Gajić ima još ugovor i sigurno ostaje, Boris Buša je pokušao na draftu za Koreju, no teško je tamo upasti, tako da ne znamo što će odlučiti, a ponuda ima. Silva Franca također je bio doveden samo na jednu sezonu. Iz ženske ekipe odlaze Mika Grbavica i Natalia Tomić, to je sigurno, a vratila se Pavičić.

Specifičan ste klub koji paralelno vrhunski gura muški i ženski sastav?

– Sve skupa igramo nekih 14-15 natjecanja. U svim mlađedobnim kategorijama smo u vrhu, stalno radimo na produkciji igrača i igračica, to je konstanta. Ovo je veliki uspjeh igračkog pogona, ali i svih ostalih zaposlenika kluba – zaključio je Antunović