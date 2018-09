Šuker: Modrić je prekinuo dominaciju Ronalda i Messija

Luka Modrić večeras je postao prvi hrvatski nogometaš koji se okitio titulom najboljeg na svijetu u izboru svjetske nogometne organizacije Fife. Modrić je u Londonu primio nagradu The Best u društvu svoje obitelji, a među prvima mu je čestitao predsjednik HNS-a Davor Šuker koji je 1998. godine u Fifinom izboru bio treći na svijetu, što je do večeras bio najveći pojedinačni uspjeh jednog hrvatskog nogometaša. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza uživo je čestitao Luki Modriću na tituli.

- Smatram da je Luka ovu nagradu apsolutno zaslužio jer je napravio povijesne uspjehe s Hrvatskom i Realom. U godini Svjetskog prvenstva to natjecanje mora imati ključnu ulogu u ovakvom izboru, a Luka je kao kapetan i najbolji igrač poveo Hrvatsku do nevjerojatnog srebra. Teško je prekinuti dominaciju Cristiana Ronalda i Lea Messija i to Lukin uspjeh čini još većim. Nevjerojatan je to podvig za igrača iz Hrvatske i sjajna inspiracija za sve nogometaše iz, uvjetno rečeno, malih zemalja - rekao je Šuker i dodao:

- Ovo je prvenstveno priznanje Luki za njegovo nogometno umijeće, znanje i vještinu, ali i uporan rad koji je uložio svih ovih godina u svoj razvoj. Indirektno, ovo je ujedno i veliko priznanje njegovim suigračima u Hrvatskoj i Realu, ali na taj uspjeh mogu biti ponosni i svi koji su sudjelovali u Lukinom nogometnom razvoju. Na kraju, ovo priznanje je na ponos svima nama u hrvatskom nogometu jer osim što se možemo pohvaliti drugom najboljom reprezentacijom svijeta, možemo s ponosom reći da imamo i najboljeg nogometaša svijeta. Bravo Luka!

Zlatko Dalić bio je u konkurenciji za najboljeg trenera.

- Čestitam i našem izborniku Zlatku Daliću koji je bio među tri najbolja trenera u društvu svjetskog prvaka Deschampsa i trostrukog klupskog prvaka Europe Zidanea, što dovoljno govori o tomu kakav smo uspjeh napravili u Rusiji ove godine. Ova večer zaokružila je sliku jedne prekrasne godine za hrvatski nogomet i neka nam svi ovi uspjesi budu inspiracija za budućnost.

