Sudac Ivan Bebek dobro se snašao pri rasističkim uzvicima u Sofiji

Borba protiv rasizma na sportskim terenima često izgleda kao borba Don Quijotea s vjetrenjačama. Iskorijeniti se ne da kao ni ospice, a na nogometnim se travnjacima taj problem pojavljuje s vremena na vrijeme.

Primjerice, talijanski reprezentativac Mario Balotelli jednom se i rasplakao jer su navijači na njega bacali banane, glasali se kao majmuni i vrijeđali ga jer je crne boje kože.

– U Italiji je često odvratno biti crnac – rekao je jednom Balotelli.

No, nije tako samo u Italiji, rasistički uzvici, nacistički pozdravi i slično javljaju se svuda. Posljednji primjer je utakmica Engleska – Bugarska u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020.

U tom susretu (pobjeda Tri lava 6:0) nogomet je bio u drugom planu, a britanski mediji raspisali su se o tome da ga je hrvatski sudac Ivan Bebek morao dva puta prekidati zbog rasizma.

Nije bilo lako ni igrati ni suditi

Prvi prekid dogodio se u 28. minuti. Na stadionu je bilo rečeno da se prestane s nedoličnim ponašanjem bugarskih navijača jer će susret biti prekinut.

No, igra je ponovno zaustavljena u 43. minuti, pa nastavljena. Iako su Uefa i Fifa propisale smjernice kako se treba postupati, te smjernice nisu dovoljne da suzbiju verbalno nasilje.

– Propisana su tri stupnja prilikom incidenata vezanih za rasizam. Prvo ide upozorenje spikera, drugo upozorenje znači da igrači mogu biti povučeni s travnjaka, a treći put utakmica se prekida. Upute su tu i tako se i postupa. Tko se toga ne drži, bit će kažnjen – kaže šef hrvatskih sudaca Ante Kulušić.

Pokušali smo izjavu dobiti i od Ivana Bebeka koji je sudio u toj utakmici, ali on ne smije komentirati utakmice u kojima je sudio. Bilo kako bilo, praksa pokazuje da te smjernice nisu dovoljne.

– Može se sve provesti, ali to, nažalost, nije u ingerenciji nogometnih saveza država, već sustava kako će i koliko to dopustiti. Ljudi se ponašaju onako kako im se dopusti. Nekada ni sankcije prema državama i klubovima ne mogu pomoći. Mogu pomoći druge stvari. Primjerice, ako je zabranjeno voziti pod utjecajem alkohola, a netko uporno vozi i policija ga ne kazni, on će i dalje voziti – objašnjava Kulušić.

Engleski napadač Marcus Rashford nakon utakmice napisao je na Twitteru da nije bilo lako igrati, a kako je Bebeku bilo suditi?

– Teško je suditi u takvoj utakmici jer se mora voditi računa i o stvarima izvan travnjaka. Sudac mora paziti na ono što se događa na terenu, na prekršaje i slično, a ne na to što se događa na tribinama. Bebek je imao težak zadatak, ali ga je obavio vrlo dobro. Bez ikakvih repova. Nažalost, u takvim situacijama sudac je nemoćan jer ne odlučuje samo on. Tu je i pitanje sigurnosti, tu su i ljudi koji dođu na utakmicu.

Sankcije pojedincima

Takvih incidenata i povika navijača ima ponekad i na utakmicama HNL-a. Kulušić kaže da se u takvim slučajevima postupa isto bilo da se radi o HNL-u ili o velikim europskim utakmicama.

– Sve što su Uefa i Fifa propisale, odnosi se i na HNL. Hrvatski nogometni savez napravio bi istu stvar da se to dogodi jer je obvezan takve slučajeve sankcionirati. Takve stvari ne može riješiti niti jedan nogometni savez. To mora riješiti sustav. Jednostavno, treba sankcionirati pojedince. Onako kako je postupio Bebek, trebaju postupati svi i svuda u takvim situacijama – rekao je Kulušić i zaključio:

– Žalosno je i žao mi je što moramo o tome razgovarati i u 21. stoljeću. Rasizmu jednostavno nije mjesto na sportskim terenima i takve stvari moraju se riješiti.

Inače, Boris Mihajlov, predsjednik bugarskog nogometnog saveza, podnio je ostavku nakon sporne utakmce.

