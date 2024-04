Što za Dalića znači Budimirova ozljeda? U jednom bi slučaju mogla biti golem problem

VATRENI PROMAŠIO

VIDEO Budimir u 97. minuti katastrofalno izveo kazneni udarac: 'Ovo je najgori penal ikada'

Kazneni udarac je izveo Budimir, no to je učinio tragično loše. Zaletio se, pa zastao, te nespretno zahvatio loptu koja je jedva došla do Giorgija Mamardašvilija koji ju je samo pokupio. Da je Budimir zatresao suparničku mrežu, bio bi to njegov 17. gol ove sezone u Primeri, koliko je postigao i vodeći strijelac lige Ukrajinac Artem Dovbik koji igra za Gironu.