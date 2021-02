Što to Hajduk skriva od javnosti? Pišu pa brišu vlastite riječi...

Dosadašnji krilni igrač Hammarbyja, Šveđanin Alexander Kačaniklić (29) novi je član Hajduka, objavio je splitski klub. Švedski krilni napadač stigao je kao slobodan igrač potpisavši ugovor na tri i pol godine. Ups pardon... Tako je prvo pisalo, a onda su se na Poljudu ispravili kada su ih Šveđani demantirali.

Sportski direktor Hammarbyja Jesper Jansson demantirao je informaciju da je Kačaniklić stigao kao slobodan igrač, već je bio pod ugovorom s njima do kraja ovogodišnje sezone, koja u Švedskoj još nije počela.

- To je povjerljiva informacija, ali mogu reći da je transfer gotov. Sa svime što podrazumijeva. Čudno je da su to tako formulirali jer su to povjerljive informacije. Stvarno više od toga ne želim komentirati. Transfer je transfer, neka svatko zaključuje iz toga što hoće- rekao je Jansson za FotbollDirekt, iako i na Transfermarktu stoji kako je igrač došao bez odšetete, a švedski mediji barataju s informacijom kako je Hammarby na njemu zaradio 750.000 eura.

Kačaniklić je rođen u Helsingborgu, a osim švedskog ima i državljanstvo Sjeverne Makedonije.

- Znam da sam došao u veliki klub sa sjajnim navijačima. Čuo sam dosta o njima i o klupskoj povijesti. I za mene je odluka bila lagana. Očekujem dosta od sebe i od kluba da nastavi ići u pozitivnom smjeru - reklo je novo pojačanje Bijelih u svom prvom službenom predstavljanju za Hajdukov klupski YouTube kanal.

Karijeru je započeo u Helsingborgu, a potom je igrao za mlađe uzrasne kategorije Liverpoola i Fulhama. Za prvu momčad Fulhama je odigrao ukupno 100 utakmica i postigao 11 golova. U Engleskoj je igrao i za Watford te Burnley.

Od 2016. do 2018. bio je član Nantesa, a u veljači 2019. godine odlazi u Hammarby u kojemu je u 54 nastupa zabio 19 pogodaka i dodao čak 20 asistencija.

Za A reprezentaciju Švedske upisao je 21 nastup uz tri postignuta pogotka.

- Riječ je o igraču koji je po svom profilu kompatibilan stilu, načinu i modelu igre naše momčadi. Dodatna vrijednost igrača je činjenica da se radi o izrazito polivalentnom profilu ofenzivnog igrača koji u našoj momčadi i sustavima igre koje koristimo može igrati na više deficitarnih pozicija, a posebno na pozicijama krilnog napadača - istaknuo je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.