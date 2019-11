Kakav bi to spektakl bio! Stipe Miočić odgovorio na prozivke: Pazi što želiš!

Bivši boksački prvak Tyson Fury (31) nakon što je zaplivao u kečerskim vodama sada se namjerava okušati i u slobodnoj borbi.

Britanac MMA tehniku trenira s UFC-ovim borcem Darrenom Tillom, a odluči li ući u oktogon, u akciju će se uključiti Conor McGregor. Nedavno je Fury hrabro prozvao američkog borca hrvatskih korijena Stipu Miočića.

– Tko je teškaški prvak u UFC-u? Stipe Miočić. Prihvatio bih taj meč iste sekunde, također s Francisom Ngannouom. S bilo kojim teškašem kojeg imaju. Ne bojim se ni jednog od njih. Ja sam Kralj Cigana. Boksač sam i jedan opaki tip – izjavio je Tyson Fury, koji je na društvenim mrežama objavio snimku treninga s Darrenom Tillom.

