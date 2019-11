Bogati biznismen nahvalio Hrvate: Zbog vaše povijesti ste borben narod!

Iako je te večeri bio samo gledatelj i podrška svojem prijatelju Anti Deliji, najveća zvijezda u Zagreb Areni na borilačkoj priredbi KSW 51 bio je naš umirovljeni gladijator Mirko Filipović.

Osim što je bio “najtraženija roba” za novinarske mikrofone, nakon okončanih borbi Cro Cop još se dugo slikao s fanovima.

Premda u najjačoj europskoj organizaciji slobodne borbe nikad nije nastupao, Cro Cop pridonio je promociji njihove zagrebačke priredbe.

Svojim nostalgičnim izlaskom na vagu, a potom i ulaskom u kavez po završetku priredbe, i sam je naznačio da je riječ o vrlo ozbiljnoj organizaciji.

A Martin Lewandowski, jedan od dvojice šefova KSW-a, bio je oduševljen Cro Copovim doprinosom i odzivom gledatelja.

Iduće godine stiže Soldić

On i njegov partner Maciej Kawulski pribojavali su se da će za priredbu na kojoj nema Roberta Soldića, nove zvijezde hrvatskih MMA fanova, ulaznicu platiti sedam do osam tisuća, a zabilježeno je 11.000 kibica s plaćenom ulaznicom. Stoga Lewandowski nije skrivao svoje nemalo zadovoljstvo.

– Jako smo zadovoljni, prodaja ulaznica bila je briljantna. Reakcija publike u Zagrebu bila je bolja nego što smo je imali u Londonu, tako da je moja želja da se sljedećeg studenog opet vidimo u Zagrebu. A tada sa Soldićem i nadom da možemo ispuniti dvoranu do kraja. Pokazalo se i ovdje da ste vi borben narod što je, s obzirom na vašu povijest, i logično.

Hoće li i tada biti dubrovačkog teškaša Ante Delije, to ne znamo, jer on će jurišati na onih milijun dolara koje nudi američka PFL organizacija pobjedniku njihova Grand prixa, no novog bantam prvaka, Antina sugrađanina Antuna Račića, mogli bismo vidjeti u obrani upravo stečenog pojasa.

I dok je Račić član njemačkog UFD Gyma, koji uspješno vode braća Dijaković, Delija je član Cro Cop Teama čiji je osnivač svjetska zvijezda ovog sporta Mirko Filipović koji je zadovoljan ovom priredbom:

– Došao sam pogledati naše dečke, ponajprije Antu, ali i ostale regionalne borce za koje je to bila lijepa prilika da nastupe na velikoj pozornici. I vidio sam jednu sjajnu priredbu, organizacijski dobru, produkcijski još bolju. Borbe su bile zanimljive što znači da je i “matchmaking” bio dobar – kazao je Mirko priznavši da ga je preplavila nostalgija.

– Kada sam stao na vagu, onako iz šale, a i dok sam sjedio uz kavez, prolazili su me trnci. Bili su to emotivni trenuci, no ja se više neću boriti, to je sigurno. Čovjek mora znati kada treba stati.

Kad je spomenuo regionalne borce, dvojica među njima posebno su zanimljiva. Neumorni lajavac Vaso Bakočević i velika zvijezda društvenih mreža Erko Jun.

Premda je u najavi borbe “lajao na zvijezde”, Vaso zvani “Psihopat” izgubio je gušenjem (zahvat anakonda) od “Tasmanijskog vraga” Borisa Mankowskog, no pošteno je priznao:

Ima šest milijuna pratitelja

– S kim god da se borim, ja ga prije borbe volim malo “čačkati”. No čovjek je bio bolji i neću sada plakati, nisam pič.. Sad ću se dobro zabaviti na “after partyju”, a u ponedjeljak ću ponovo prionuti treninzima. Tu sam da radim šou, a da to nemam, ne bi bilo ničega od ovoga. Sve je to šoubiznis.

Da je tome tako, shvatio je i teškaš Ermin Junuzović alias Erko Jun koji za sebe voli reći da je pravi “bosančeros”, a trenutačno je možda i najpopularniji Bošnjak na društvenim mrežama u svijetu na kojima ima više od šest milijuna pratitelja.

Ovaj bivši fitness model dominirao je u boksačkim tehnikama protiv nekad najsnažnijeg čovjeka na svijetu, “Strongmana” Mariusza Pudzinanowskog, no kada je ovaj drugi put sa svojih 118 kg zalegao na njega, više mu nije bilo spasa.

