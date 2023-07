Srpski savez o ekskluzivi VL-a: 'Znamo što Hrvati rade. Ratkov je naš i čeka ga lijepa karijera'

Večernji list je već ranije eskluzivno donio vijest o tome da su u Hrvatska i Srbija u borbi za čudo od djeteta iz Beograda, 19-godišnjeg napadača Petra Ratkova koji je iz TSC Bačke Topole ostvario transfer u Salzburg vrijedan pet milijuna eura. Tijekom igranja u dvije sezone srpske Superlige u 81 nastupu postigao je 17 i asistirao za 6 golova.

Jedno vrijeme je paralelno igrao i srpsku U-21 ligu te u njoj u 7 utakmica postigao 6 golova. Više o toj priči možete pročitati OVDJE i OVDJE. Nije tajna kako hrvatska A reprezentacija još od Mandžukićeva umirovljenja vapi za pravim, klasnim napadačem, a 19-godišnji centarfor Petar Ratkov okarakteriziran je kao 'target man' – strijelac.

Petar Ratkov, rođeni Beograđanin, ima hrvatske dokumente, zato što mu je majka Hrvatica, rođena Vrgorčanka. Tim je intrigantnije i zanimljivije, jer ako posjeduje hrvatsku putovnicu, Ratkov bi mogao nastupati i za – Hrvatsku. Posrijedi je naravno samo teorija, ali i te kako ostvariva.

O svemu tome oglasio se direktor srpske reprezentacije Stevan Stojanović i prokomentirao slučaj za tamošnji Kurir.

- Gledamo i znamo što Hrvati rade. Svatko ima pravo gledati najbolje za sebe. U cijeloj toj priči sve najviše ovisi od samog igrača. Gdje on hoće igrati i što on želi. Za Ratkova mogu reći ovo: Dečko se afirmirao u Srbiji, stalan je reprezentativac naše zemlje. Pred njim je lijepa karijera u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Petar Ratkov je mlad i kvalitetan nogometaš na kojeg Srbija ozbiljno računa. Pokazali smo to time što je selektiran od strane Saveza i što je prošao sve omladinske selekcije. Trenutno je prvi napadač mlade srpske reprezentacije. Naš stav je jasan, hoćemo sve najbolje u momčadi Srbije. Što veći roster. Sigurno je da će Ratkov dobiti poziv za A selekciju Srbije ako se ukaže prilika - rekao je Stojanović.

Izbornik Stojković imao je tri ozlijeđena napadača prošlog mjeseca kada su se igrale kvalifikacije za europsko prvenstvo, ali nije pozvao Ratkova u A selekciju.