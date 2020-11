Srpski nogometaš zgrozio Englesku: 'Mene to podsjeća na uništavanje moje Srbije'

Bivši srpski reprezentativac i nogometaš Manchester Uniteda Nemanja Matić našao se na udaru kritika engleske javnosti jer je odbio nositi na dresu cvijet maka, poznati 'poppy', što je inače tradicija na Otoku.

Naime, taj je cvijet simbol 'Tjedna sjećanja' u kojemu se Britanci prisjećaju žrtava Prvog svjetskog rata.

Točnije, nošenjem cvijeta, odaje se počast poginulim britanskim vojnicima u oba svjetska rata, ali i ratu u Koreji, Falklandskom otočju te, ono što je zasmetalo srpskog nogometaša, NATO snagama u Perzijskom zaljevu, na Kosovu i Metohiji, BiH, Iraku, Afganistanu...

Naime, Nemanja je odlučio da neće odati počast onima koji su razarali njegovu domovinu. Zanimljivo, odlučio se za to tek 2018. iako ga je prije nosio. Do tada, zapravo, nije znao što on simbolizira.

- Razumijem zašto ljudi nose cvijet maka, poštujem svačije pravo na to i imam empatiju za one koji su izgubili svoje voljene u tim sukobima. Ipak, za mene je to samo podsjećanje na napad koji sam osjetio i sam kao 12-godišnji dječak koji je živio u Vrelu. Moja je država tada uništena u bombardiranju 1999. godine - rekao je pa dodao:

- Ranije sam nosio ovaj simbol jer nisam znao što znači. Sada osjećam da nošenje toga cvijeta za mene nije primjereno - rekao je prije dvije godine Nemanja.

Matić je u nedjelju ušao u igru na meču protiv Arsenala i za razliku od svojih suigrača, njegov je dres bio bez maka.

Zbog toga se ponovo našao na udaru navijača iz Engleske, kojima ovaj detalj nije promakao, a posebno su aktivni bili na Twitteru.