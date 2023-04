Srpska zvijezda dobila jednu od najtežih kazni u povijesti Premiershipa zbog divljačkog ponašanja

Disciplinska komisija nogometnog saveza Engleske obznanila je kaznu za Fulhamovog napadača Aleksandra Mitrovića koji je kažnjen sa čak osam utakmica suspenzije. Optužen je za nasilničko i nedolično ponašanje nakon crvenog kartona u porazu Fulhama u četvrtfinalu FA kupa od Manchester Uniteda.

Srpski reprezentativac je tom prilikom nasrnuo na suca Chrisa Kavanagha nakon što mu je pokazao put u svlačionicu. Uslijedila je divljačka reakcija Mitrovića nakon isključenja koje je prethodno zaradio njegov suigrač Willian. Osim suspenzije, najbolji strijelac Fulhama ove sezone će morati platiti i 80 tisuća eura.

Mitrović je odradio već jednu utakmicu kazne, pa bi se u kadar Fulhama trebao vratiti u pretposljednjem 37. kolu kada budu igrali sa Crystal Palaceom.

Menadžer Fulhama Marco Silva, koji je također isključen na utakmici protiv Manchester Uniteda, dobio je zabranu igranja na dvije utakmice i kaznu od 40 tisuća funti zbog svog ponašanja i komentara.

- Utvrdili smo kako je standardna kazna koja bi se inače primijenila na Aleksandra Mitrovića zbog nasilničkog ponašanja koji je počinio prema sucu utakmice oko 72. minute očito nedovoljna - objasnio je FA savez.

