Srbija se namučila protiv 174. reprezentacije svijeta: Englezi osigurali mundijal kao prvi Europljani

Engleska nogometna reprezentacija prva je od europskih momčadi koja je i matematički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. pobijedivši u utorak na gostovanju u Latviji s uvjerljivih 5-0.

Napadač Newcastlea Anthony Gordon je načeo Latvijce u 26. minuti, a na kraju poluvremena je Harry Kane postigao dva pogotka, prvi iz igre u 44. minuti, a drugi u četvrtoj minuti dodatka iz kaznenog udarca. U drugom dijelu je Toniševs postigao autogol u 59. minuti, a konačnih 5-0 postavio je Eze u 86. minuti.

Engleska je u šest nastupa osvojila maksimalnih 18 bodova uz gol-razliku 18-0. Drugoplasirana Albanija ima sedam bodova manje i ne može dostići Engleze, baš kao ni trećeplasirana Srbija koja je došla do pobjede 3-1 na gostovanju u Andori pa sada ima 10 bodova i dvije utakmice do kraja kvalifikacija.

Andora je povela golom Lopeza u 17. minuti, da bi samo dvije minute poslije Christian Garcia postigao autogol. U nastavku su pobjedu Srbiji donijeli Dušan Vlahović (54) i Aleksandar Mitrović (77) golom iz kaznenog udarca.

Poput Engleske, i Portugal je pobjedom protiv Mađarske mogao danas potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo. Iako su Mađari poveli u 8. minuti golom Szalaija, Portugalci su s dva pogotka Cristiana Ronalda (22, 45+3) imali prednost sve do sučevog dodatka. U prvoj minuti dodanog vremena Dominik Szoboszlai je postigao izjednačujući pogodak i donio važan bod svojoj reprezentaciji.

Portugalci su i dalje u uvjerljivoj prednosti sa 10 bodova, dva kola prije kraja. Mađarska ima pet bodova, Irska četiri, a Armenija tri.

Nakon što su Španjolci sa 4-0 bili bolji od Bugara u Valladolidu, uz dva pogotka Merina (35, 57), autogolom Černeva i precizno izvedenim kaznenim udarcem Oyarzabala (90+2), potrebna su im još samo tri boda za potvrdu plasmana. Naime, uz maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice imaju i gol-razliku 15-0. Drugoplasirana Turska, koja je s 4-1 bila bolja od Gruzije, ima devet bodova, ali gol-razliku 13-10 i još će u zadnjem kolu gostovati u Španjolskoj.

Italija je pobjedom nad Izraelom 3-0 u Udinama osigurala najmanje drugo mjesto u skupini. Dva pogotka Reteguija (45+2-11m, 74) i jedan Mancinija (90+3) donijeli su izabranicima Gennara Gattusa petu uzastopnu pobjedu. Da bi u posljednjem kolu imali priliku prestići Norvešku na prvom mjestu, prvo moraju pobijediti u Moldaviji, ali i dočekati kiks prvoplasirane reprezentacije u Estoniji. Uđu li Norvežani u zadnju utakmicu s tri boda prednosti plasirat će se na Svjetsko prvenstvo, jer je njihova gol-razlika u ovom trenutku +26, a talijanska je samo +10.