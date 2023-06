Srbi otkrili zašto su Hrvati toliko uspješniji: 'Da se ne čudimo gdje su vatreni, a gdje smo mi'

Ne stišavaju se reakcije na jučerašnju utakmicu u polufinalu Lige nacija i veličanstvenu pobjedu Hrvatske nad Nizozemskom. Jedan od junaka naše pobjede bio je kapetan Luka Modrić. Portal Kurira, jedan od najposjećenijih u Srbiji, posvetio mu je tekst u kojem objašnjava razliku između hrvatske i srpske reprezentacije.

"Ako netko ima "pravo" provesti ljetni odmor u bilo kojem dijelu svijeta, uživajući nakon završetka sezone - to je on. Ako itko ima pravo reći reprezentaciji "preskačem ovo" i otići na odmor - to je on. Ako postoji netko na koga bi se svi nogometaši trebali ugledati po pitanju istinskog domoljublja - to je on. Kod Luke Modrića", navodi Kurir.

Kurir navodi da Modrić zapravo radi razliku i vuče sve igrače u reprezentaciji. Novinari srbijanskog portala smatraju da to nedostaje njihovoj reprezentaciji.

"Nogometaš koji je dobrano zagazio u 38. godinu života i bliži se čak petom desetljeću života! Kad netko takav nosi nacionalni dres, a još s kapetanskom vrpcom na ruci, nema sumnje da bilo tko drugi uopće može pomisliti bilo kada otkazati reprezentaciju ili staviti bilo što drugo ispred reprezentacije.

Kad se pitamo, a pitali smo se više puta, zašto Hrvatska ima toliko uspjeha u nogometu, a nas često nema ni na karti.

Pa možda odgovor leži u Luki Modriću i njegovom razmišljanju i odnosu prema nacionalnom dresu. Od neprocjenjive je važnosti da vođa generacije daje ovakav primjer kakav daje Modrić.

Taj pošten i iskren odnos prema dresu, u kojem očito najviše voli igrati, na kraju uvijek daje rezultate. Zato su tu gdje jesu. I zato su razbili Nizozemsku usred Rotterdama", piše Kurir.

