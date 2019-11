IVANIŠEVIĆ ŠTIĆENIK

Sramota je što su Englezi radili Novaku Đokoviću! I zvijezde stale u obranu Srbina

- Mislim da je pljeskati dvostrukoj pogreški izraz nepoštovanja. To je previše. U redu jer što navijači podržavaju jednog igrača pored drugoga i to je njihov izbor. No, razina poštovanja mora postojati - rekao je Greg Rusedski