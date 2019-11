Splitska tvornica medalja: Nove tri europske kolajne u Marjanovu trezoru

Iako u ovoj godini nije trebalo biti Europskog prvenstva, jer je 2019. bila rezervirana za Svjetsko prvenstvo, ono se ipak dogodilo ali s predznakom izvanrednog.

Naime, kako na ovogodišnjim Europskim igrama u programu nije bilo te-kvon-doa, a bilo ga je na Panameričkim i Azijskim igrama, ovo dodatno Prvenstvo Europe organizirano je kako bi i europski tekvondaši mogli zaraditi olimpijske bodove.

Sve tri medalje, osvojene prošlog vikenda u Bariju, osvojili su članovi splitskog Marjana, našeg najproduktivnijeg i najmasovnijeg kluba. Europski prvaci iz 2018. Toni Kanaet (80 kg) i Lovre Brečić (63 kg) ovaj put su bili doprvaci, a Matea Jelić (67 kg) osvojila je broncu.

- Očekivao sam medalje jer smo na prethodnom Prvenstvu Europe osvojili osam medalja, na Svjetskom prvenstvu četiri, a na svakom Grand Prixu, a to su formati olimpijskih igara, osvajamo jednu do četiri medalje. Time dokazujemo da nam je te-kvon-do jedan od najjačih na svijetu. Što se tiče pojedinaca, Toniju je ovo treća europska medalja, Lovri druga baš kao i Matei. S Grand Prix turnira Matea ima pet medalja, Toni tri i Lovre jednu. Osim njih, još su neki naši borci mogli osvojiti medalju no vrlo rijetko na velikim natjecanjima imate stopostotni učinak pa nam sveukupno dajem ocjenu četiri - kazao je za Hrvatski radio izbornik Toni Tomas i pojasnio situaciju oko načina kvalificiranja za Olimpijske igre u Tokiju.

- Putem rang-lista mi izravno možemo kvalificirati maksimalno petero kandidata i toliko naših još ima izglede za to. Ako neki od njih to ne uspiju, u travnju 2020. u Milanu će se održati europske kvalifikacije.

Već sljedeći vikend održava se Grand Prix turnir u Parizu na koji će samo neki od naših najboljih tekvondaša, a onih pet kandidata koje je spomenuo Tomas (Matea Jelić, Nikita Glasnović, Kristina Tomić, Toni Kanaet, Lovre Brečić) nastupit će na Grand Prix finalu u Moskvi, početkom prosinca.

- Znalo se dogoditi da kada imamo velika očekivanja, da se realizacija izjalovi, a dogodilo bi se i da nismo puno očekivali pa da sportaši iznenade. Niz je faktora koji će utjecati na te nastupe kao što su kako će skidati kilažu, koliko će biti mentalno spremni, kakav će biti ždrijeb i slično. Na nama ostaje da budemo maksimalno profesionalni i da se ne predajemo - zaključio je Tomas inače i trener Te-kvon-do kluba Marjan čiji su članovi na svjetskim i europskim prvenstvima svih uzrasnih kategorija, ove godine osvojili čak deset medalja.

