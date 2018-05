Više nema natrag, kreće doigravanje HT Premijer lige, a u prvoj utakmici četvrtfinala Split na Gripama dočekuje Šibenik. Henrik Širko i Ante Marović pozvali su publiku da dođu na Gripe u srijedu u 18 sati.

- Čestitam svojim igračima, trenerima i upravi na četvrtom mjestu u Hrvatskoj, sada nas čeka doigravanje. Cijelu godinu Šibenik je igrao dobro, jedna su od najmlađih ekipa u doigravanju, i to je ono što im daje vrijednost. Nama će lakše biti ući u igru nakon one naše utakmice kada smo ih uvjerljivo pobijedili. Ali, ne zavaravamo se, neće biti lako. Prednost domaćeg terena je tu, no Šibenik je u gostima izuzetno opasan. Znam da će biti agresivni, a mi na svom terenu pokazati da više želimo pobjedu, tada se njihova agresija i rotacije neće vidjeti - kazao je Širko.

Splitov pomoćni trener Ante Marović, kao i uvijek, bio je kirurški precizan u najavi utakmice.

- Prvu bitku nakon Šibenika smo dobili, a to je da smo među četiri momčadi u ligi. Doigravanje uvijek nosi posebnu draž. Šibenik dobro poznamo, ne smijemo im dopustiti da se razigraju. Držim da imamo širu klupu, kvalitetnije igrače i to ćemo pokazati na terenu. Mi smo se dignuli u formi, vraća nam se Mateo Kedžo. Šibenik respektiramo za sve što je napravio ove sezone, ali u našem domu se ne plašimo nikoga. Želimo Cedevitu i polufinale prvenstva Hrvatske, vjerujem u to - kazao je Marović.

Uz Kedžu igrat će i Mario Špaleta kojem su u dvoboju protiv Kaštela stradali zubi, ali intervencijom dr. med. dent. Darija Bojčića, koji ga je hitno operirao i u najkraćem mogućem roku nabavio individualni štitnik za zube s kojim će Špaleta igrati kao da je u ringu.

- To vam je zaštita slična onoj koju koriste boksači - kazao je dr. med. dent. Bojčić.