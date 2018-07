Spektakularni transferi: Lebron James u LA Lakersima, Hezonja ima novi klub!

LeBron James novi je igrač LA Lakersa. najbolji košarkaš svijeta sve nas je neko vrijeme držao u neizvjesnosti, ali danas je i službeno potvrdio da će karijeru nastaviti u Los Angelesu.

Vijest je potvrdila njegova agencija Klutch Sports, koja se oglasila na Twitteru i napisala da je postignut dogovor.

"LeBron James, četverostruki NBA MVP, trostruki MVP NBA finala, NBA All Star (14 puta) te dvostruki osvajač olimpijske medalje, dogovorio je četverogodišnji ugovor vrijedan 154 milijuna dolara s LA Lakersima", navedeno je u priopćenju.

LeBron je u NBA ligu stigao 2003. godine i prvih sedam godina je igrao u Cleveland. U Miami je otišao 2010. godine i tamo osvojio dva naslova, a onda se vratio u Cleveland i tom klubu donio jedini naslov prvaka. Sada se još jednom oprostio do svog kluba, a dobrodošlicu u novi poželio mu je legendarni Kobe Bryant.

"Dobrodošao u obitelj", napisao je Kobe.

A LeBron nije jedini koji je promijenio klub. Mario Hezonja, hrvatski košarkaš, napustio je Orlando Magic i od sljedeće sezone igrat će za New York Knicks. Sam je košarkaš to potvrdio, a potpisao je jednogodišnji ugovor vrijedan 6,5 milijuna dolara.

Start spreading the news...I want to be a part of it, New York,New York! Very excited to be joining the Knicks and play for coach Fizdale! A dream come true!! #betterhairdaysareahead pic.twitter.com/V7JfOUc9ob