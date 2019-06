Spektakl na Šalati! Čilić: Stižu zvijezde koje nije bilo teško okupiti

Vrijeme je da jedan od najzanimljivijih humanitarnih sportskih događaja u recentnoj povijesti otvori svoja vrata.

Gem Set Hrvatska danas će na zagrebačkoj Šalati ugostiti najbolje hrvatske sportaše koji će se u turniru parova, naravno uz svoje teniske partnere, okušati u brzom turnirskom formatu.

Turnir koji je organizirao jedan od najboljih hrvatskih sportaša Marin Čilić u sklopu svoje Zaklade privukao je oči cijele javnosti, ne samo zbog popisa hrvatskih zvijezda koje će obasjati teniske terene već i zbog namjene zbog koje je ovo okupljanje i organizirano.

Za školu u Tordincima

Naime, Zaklada Marin Čilić je od mnoštva ponuda kao one najpotrebitije izabrala Osnovnu školu u Tordincima, malom slavonskom mjestu između Osijeka i Vukovara.

Spomenuta škola broji 125 učenika, a nemaju ni dvoranu ni igralište, tako da je odvijanje nastave tjelesnog odgoja svedeno na puku improvizaciju profesora.

Selo koje je dalo mnoge kvalitetne sportaše na nacionalnoj razini konačno bi trebalo dobiti ono što zaslužuje, i to sve zahvaljujući 15. tenisaču svijeta.

– U kontaktu smo sa svima iz Tordinaca, i taj je dio najljepši. I ja, kao i moja supruga i cijela ekipa iz Zaklade. Svaki svoj uspjeh nam javljaju i mi se veselimo s njima. Divno je vidjeti kako su zahvalni na pruženoj prilici, kako se trude možda i više nego prije jer imaju osjećaj da moraju opravdati nečije povjerenje. Mogućnost da naše stipendiste pratimo na njihovu putu zaista se čini sretnim.

Mnogi se sportski događaji, pa čak i oni humanitarne prilike, znaju poslužiti frazom “dolaze nam najbolji hrvatski sportaši” u svrhu stjecanja što većeg interesa. Današnji događaj na Šalati, međutim, opravdava tu frazu u svakom pogledu.

– Teško mi se sjetiti kad je ovoliko raznih vrhunskih sportaša bilo zajedno na jednom mjestu. Moram reći da jedva čekam vidjeti kako će sve to izgledati i kako će naši sportski velikani zaigrati u ulozi tenisača. Mnogi me pitaju u nevjerici je li istina to da će doista doći svi ti sportaši, a ja moram priznati da ih nije bilo nimalo teško okupiti – kazao je Čilić.

Primjerice, nositelji skupine A su Čilić i Luka Modrić u paru, a njima će se u skupini suprotstaviti par Jelena Kostanić Tošić i vaterpolist Lovre Miloš te par u kojem će zaigrati Lovro Zovko i legendarni vatreni Ivan Klasnić.

Da sad ne nabrajamo sve parove, između ostalih, tenis će danas u Zagrebu zaigrati i Bojan Bogdanović, Mario Mandžukić, Valent Sinković, Ivan Perišić, Dario Šarić te tenisači Mate Pavić i Ivan Dodig, ali i teniske legende poput Ivana Ljubičića i Ive Majoli. Za sve one koji neće moći do Šalate, prijenos polufinala i finala počinje od 18 sati (HRT 2).

Ulaznica još ima

Također, valja naglasiti da se program ne sastoji samo od, možemo ga nazvati, tenisa sa zvijezdama. Od podne će se moći doći na besplatnu poduku tenisa, bit će tu i sportske radionice Kineziološkog fakulteta...

Ulaznica još ima, ali požurite se. Na raspolaganju su u rasponu od 80 do 300 kuna, a možete ih pronaći na web-stranici ulaznice.hr, a za ovakav spektakl nije previše za izdvojiti. Danas nas čeka nezaboravan dan.

