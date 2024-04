Djeca Harryja Kanea završila u bolnici nakon automobilske nesreće

Tijekom putovanja zvijezde Bayerna, Harryja Kanea u London na utakmicu četvrtine finala Lige prvaka protiv Arsenala, troje od njegovih četvero djece zateklo se u prometnoj nesreći. Vozilom je upravljala 24-godišnja žena. Oko pet sati i 15 minuta je na njihov Mercedes naletio Renault.

Louis (3), Vivienne (5) i Ivy (7) bili su na stražnjem sjedalu automobila, a u bolnicu su odvezeni s lakšim ozljedama. Renaultom je upravljala 20 godišnja djevojka.

Uz to, isti Renault zabio se i u Land Rover kojim je upravljala 62-godišnja žena. S najmlađom vozačicom bila su tri putnika u starosti tri, 43 i 48 godina. Nitko nije teže ozlijeđen, a Bild piše kako je engleskom nogometašu laknulo kada je čuo da su njegova djeca dobro.

🚨 On Monday, while Harry Kane was traveling to London with the team, three of his kids were in a car accident.



Fortunately, they only had minor injuries and were taken to the hospital by ambulance. Everyone in the vehicles had minor injuries. (@BILD)



Speedy recovery 🤍 pic.twitter.com/kVfxdUuWxD