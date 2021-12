Španjolci donijeli odluku: Modrić ne može igrati, mora ostati u karanteni

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (36) neće igrati u nedjelju za Real Madrid protiv Cádiza jer je zbog zaraze koronavirusom "imao temperaturu" te mora do daljnjeg ostati doma u samoizolaciji.

Modrić u subotu nije trenirao u klupskom kampu gdje su se njegovi suigrači pripremali za utakmicu.



"Modrićev test je bio negativan (u petak). Danas nije trenriao jer je ovih dana bio umoran i imao temepraturu pa neće igrati protiv Cádiza", izjavio je Realov trener Carlo Ancelotti na konferenciji za medije nakon treninga.

Hrvatski veznjak od utorka ne trenira. Taj dan popodne osjetio je simptome prehlade a PCR test je pokazao da ima COVID-19.

Real Madrid, koji je ostvario deset pobjeda zaredom u prvenstvu i Ligi prvaka, u srijedu će pak gostovati kod Athletic Bilbaa u posljednjoj utakmicu u 2021. godini.



Modrić bi prema zdravstvenim pravilima na snazi u Španjolskoj trebao propustiti i taj dvoboj jer mora deset dana provesti u karanteni, ali Ancelotti još uvijek vjeruje da bi možda mogao igrati jer je u petak njegov test bio negativan.



"Moramo vidjeti što kažu zdravstvena pravila. Moramo čekati da se razjasni situacija jer još uvijek nije jasna", izjavio je.



U Španjolskoj kada soba osjeti simptome ili bude u kontaktu sa zaraženom osobom mora napraviti PCR test i ako je on pozitivan mora provesti u samoizolaciji deset dana. Jedanaesti dan se tu osobu testira i ako je tada PCR test negativan smije nastaviti s aktivnostima.



Real Madrid je, međutim, samoinicijativno testirao Modrića PCR testom u petak, samo dva dana nakon što je njegov PCR test bio pozitivan u srijedu. U klubu zagovaraju njegov povratak na teren jer je u petak test bio negativan.



Iz zdravstvene službe pokrajine Madrid još su u srijedu bili poručili kako hrvatski nogometaš mora ostati u karanteni kao i ostali stanovnici.



"Modrić mora provesti deset dana u samoizolaciji, od čega zadnja tri dana ne smije imati simptome. To je pravilo na snazi u Španjolskoj", rekao je Antonio Zapatero, zadužen za zdravstvo u pokrajini Madrid. "Bez obzira što je cijepljen može zaraziti druge pa mora slijediti protokol koji vrijedi za sve stanovnike", dodao je za radijsku postaju Cadena Cope.



Novine Marca su zatim citirale drugog dužnosnika zaduženog za zdravstvo u Madridu, Enriquea Escudera, izvijestivši kako igrači smiju izaći ranije iz karantene i igrati ako naprave PCR test i on bude negativan.



Posljednjih tjedana je novi val koronavirusa zahvatio Španjolsku pa je uz Modrića još petero zaraženih nogometaša Real Madrida u karanteni, kao i pomćni trener. U Athletic Bilbau su se dvojica igrača zarazila ovaj tjedan.