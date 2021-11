Veliki podvig Hrvatica: 'Malo tko je vjerovao u nas, a mi radimo čuda'

Rukometašice Lokomotive ostvarile su plasman u skupinu Europske lige. U uzvratnom susretu završnog kruga kvalifikacija lokosice su pobijedile Perlu u Lublinu s 29:27 (14:14). U prvoj utakmici bilo je 25:21 za hrvatske doprvakinje. Plasmanom u skupini Lokomotiva je osigurala najmanje šest jakih utakmica u sljedećoj godini, počevši od siječnja 2022. godine.

Uspjele i bez Dore Kalaus

Početak je pripao domaćem sastavu koji je u odnosu na zagrebačku utakmicu bio jači u rosteru za Brazilku Anastacio i Crnogorku Tatar. No njih dvije bile su na kraju samo podrška na klupi jer još nisu bile spremne za igranje nakon što su se oporavile od ozljeda. Perla je već u osmoj minuti vodila s četiri pogotka razlike. Slutio je na rezultatsku katastrofu lokosica. Srećom, stvari su sjele na svoje mjesto već sredinom prvog poluvremena, a u 19. minuti Lokomotiva dolazi do izjednačenje. Mala kriza dolazi osam minuta prije kraja kada domaće rukometašice prave seriju od 3:0 i dolaze u vodstvo (14:13). Kasnije se pokazalo da će im to biti i posljednje vodstvo na utakmici.

U nastavku Lokomotiva postiže tri brza pogotka i razliku od dva do tri pogotka održava do kraja utakmice. Pokušavala je domaća trenerica promjenom obrane, igranjem s jednim, pa s dva “flastera”. Nije išlo jer je Nenad Šoštarčić, trener Lokomotive, imao odgovor na sve.

– Bila je ovo utakmica odrastanja. U ovaj sastav na početku sezone nitko nije vjerovao. Pogotovo nitko nije vjerovao da ćemo proći dalje nakon ozljede Dore Kalaus. No moje djevojke odigrale su kao ekipa, a neke su odigrale fenomenalno poput vratarke Bešen, Malec i Posavec. Njih tri su povukle sve postale, ponajviše Mamić i Petiku. U odnosu na zagrebačku utakmicu promijenili smo obranu i cijelu susret odigrali u formaciju 6-0. Ta obrana donijela nam je ovu veliku pobjedu – istkano je Šoštarić.

Lucija Bešen je dodala:

– Svaka djevojka ostavila je srce na parketu. Sve što smo dogovorile smo ostvarile. Od prve do zadnje minute odigrale smo sa sto posto.

Ždrijeb skupina bit će u utorak Beču, a Lokomotivu očekuju ponajbolje ruske, mađarske, norveške, njemačke i francuske ekipe.

– Svaka je od njih znala zašto je bila tu, koja joj je uloga i svaka je od njih dala svoj obol. Recimo, nakon što je Lisjak zaradila dva isključenja, uveli smo Sedlosku na sredinu obrane s Petikom i to je bilo dobro, pa Renee Posavac, djevojka koja je 2002. godište i koja je do jučer igrala za Trešnjevku, a morali smo je povući natrag, sad je igrala i dobro odigrala utakmicu Europske lige. Mamić je svojim iskustvom jako puno doprinijela pobjedi, Stela Posavec i Lucija Bešen odradile su veliki posao, ma sve su dale svoj dio, baš sve. Bila je to jedna baš lijepa utakmica s koje se može puno stvari pokazivati – istaknuo je Šoštarić nakon što su mu se malo slegnuli dojmovi s utakmice.

Za kraj je trener Lokomotive još dodao:

– Meni ide odgajanje djece i stvaranje igrača. Ovog puta je Ana Malec bila jedna od glavnih, njihov trener ju je i proglasio igračicom utakmice. Ali sve su, apsolutno sve, dale sve od sebe i svaka im čast. Lokomotiva je sad ušla među 32 najbolja ženska kluba u Europi, 16 onih koji su u Ligi prvakinja i 16 koji će igrati Europsku ligu, a to je s ovom ekipom, koja ima toliko mladih, koja je po imenima slabija od prošlogodišnje, strašan rezultat.

Podravka u 100 problema

Drugi hrvatski klub u Europi, Podravka Vegeta, izgubila je još jednu utakmicu u nizu u skupini Lige prvakinja. Bolji je bio ruski Rostov (23:34). Goran Mrđen, trener Podravke, nije imao puno prostora za rotaciju, a ekipa je stigla u Rostov sa samo 13 igračica. Zbog ozljeda nema Milosavljević, Ilyne, Franušić, Zadravec i Buljan.

– Mislim da tih 11 razlike kad gledamo cijelu utakmicu nije čak ni realno. Borili se jesmo, Rostov je bio kvalitetniji, na poluvremenu je bilo šest razlike, rezultat 18:12, ali možda je moglo biti i 15:12, 15:13. Borili se jesmo, imali smo sto problema. Mislim da su njihova fizička moć i to što oni i u rotaciji ostaju moćni donijeli ovakav krajnji rezultat. No i dalje tvrdim da je ova utakmica mogla završiti s pet ili šest razlike – zaključio je Mrđen.