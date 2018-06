Šokantne optužbe: Jedan od najboljih trenera svijeta je rasist?!

Yaya Toure dao je šokantan intervju za France Football u kojem je svog donedavnog trenera Pepa Guardiolu optužio za - rasizam i ljubomoru!

Reprezentativac Obale Bjelokosti napustio je Manchester City po završetku sezone, a to je bio ukupno drugi puta da Toure napušta klub kojem je Guardiola trener, obzirom da je isto učinio i u Barceloni, piše Goal.

- Želim biti onaj koji će razbiti mit o Guardioli - najavio je 35-godišnji veznjak pa ustvrdio kako je trofejni trener na njega, zapravo, ljubomoran:

- Pokušao sam razumijeti zašto sam toliko daleko od prve momčadi pa sam zatražio svoju službenu statistiku koja je pokazala da sam bolji čak i od onih mlađih i cijenjenijih od mene! Shvatio sam da nije u pitanju sam fizička spremnost. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da on je cijelo vrijeme bio ljubomoran na mene i vidio me kao rivala!

- Činio je sve da mi pokvari moju posljednju sezonu u klubu. Bio je jako okrutan. Mislite li da bi se tako ponio prema Iniesti!? Što sam mogao zaključiti nego da je problem u mojoj boji kože. A nisam prvi koji se to pitao, i drugi tamnoputi igrači u Barceloni su si postavljali isto pitanje!

- Možda mi Afrikanci jednostavno nemamo ravnopravan tretman kod nekih ljudi... Kada pogledam sve probleme koje je Pep u prošlosti imao s afričkim igračima, zapitam se... Ali, on je preinteligentan da bi bio uhvaćen! Nikada ne bi priznao da ne voli afričke igrače. E pa onoga dana kada u momčad stavi pet igrača iz Afrike, obećajem da ću mu poslati tortu!

- No, kada to stavimo po strani, rekao bih da je Pep tip koji voli dominirati i voli imati poslušne igrače koji mu "ljube ruke". Ne volim takav odnos. Poštujem trenera, ali nisam njegovo vlasništvo - rekao je Toure koji je u cijeloj sezoni samo jednom nastupio od prve minute za City i to u posljednjoj utakmici u kojem mu je vraćena kapetanska traka.

Ipak, to nije bilo dovoljno za sretan oproštaj od kluba...

- Ukrao mi je lijep oproštaj od Cityja, kluba s prekrasnim navijačima. Volio bih da sam napustio klub s emocijama kakve su proživjeli Iniesta i Buffon, ali Pep mi je to oduzeo - zaključio je Yaya Toure.