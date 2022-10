Šok za šokom: Atletico kod fenjeraša izgubio u 99. minuti

Nogometaši Atletico Madrida doživjeli su nakon ispadanja iz Lige prvaka još jedan šok, izgubivši u utakmici 12. kola španjolskog prvenstva u Cadizu 2-3 golom u 99. minuti.

Cadiz je poveo već nakon 28 sekundi igre kada je pogodio Teo Bongonoda, a prednost je udvostručio Alex Fernandes u 81. minuti. Atletico je smanjio autogolom igrača Cadiza Luisa Hernandeza u 85. minuti, a izjednačio je Joao Felix u 89. minuti. No, u dramatičnoj završnici pobjedu Cadizu donio je Ruben Sobrino pogotkom u devetoj minuti nadoknade vremena i to trbuhom.

Foto: JON NAZCA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Cadiz v Atletico Madrid - Estadio Nuevo Mirandilla, Cadiz, Spain - October 29, 2022 Cadiz's Alex Fernandez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Jon Nazca Photo: JON NAZCA/REUTERS

Atletico je prije tri dana ispao iz Lige prvaka nakon što je odigrao 2-2 s Bayerom, a Colchonerosi su promašili penal u 99. minuti.

Cadiz je ostvario drugu pobjedu u ligi i zauzima 18. mjesto na tabeli sa 10 bodova, a Atletico je doživio treći poraz i treći je na ljestvici s 23 boda.