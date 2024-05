Šok u Osijeku! Zoran Zekić dobio je otkaz poslije velike pobjede protiv Rijeke

IMA 16 GODINA

Sergej Jakirović: Velika je stvar za našu obitelj što mi je sin debitirao za Dinamo

- Tako se namjestilo, to je velika stvar za našu obitelj. Pred njim je još puno izazova, zna što mu je činiti, on i ostali su već pokazali potencijal i zaslužili su debitirati za prvu momčad. Ostali, koji nisu to dočekali u Koprivnici, debitirat će protiv Rudeša.