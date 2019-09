Smiješi nam se "večiti derbi" Zvezde i Partizana usred Zagreba

Nakon Bara i Laktaša, domaćin trećeg Superkupa ABA lige bit će Zagreb. Natjecanje za prvi trofej u sezoni otvaraju Partizan i Mega (17 sati), a potom će na parket Draženova doma izaći branitelj naslova Crvena zvezda i Primorska (20 sati) što sugerira i da bismo u polufinalu mogli imati "večiti derbi" između dvaju najjačih srpskih klubova.

U drugom polufinalu, u subotu, mogli bi se pak naći finalisti prošlosezonskog Prvenstva Hrvatske, Cibona kao prvak i Cedevita Olimpija kao posve novi kolektiv nastao spajanjem zagrebačkog i ljubljanskog kluba.

No, da bi se to dogodilo Cibona bi morala pobijediti doprvaka ABA lige Budućnost što se čini vrlo teškom misijom, za razliku od Cedevita Olimpije koja je favorit u četvrtfinalu protiv FMP-a.

- Ja se nadam da će ovo biti četverodnevni festival košarke i najbolji Superkup do sada. Za sve one koji vole košarku prilika je to da na jednom mjestu vide najjače momčadi lige i da svjedoče uvodu u najkvalitetniju sezonu ABA lige dosad i zato pozivam publiku da napunimo Draženov dom. Borbe za naslov, ali i za ostanak mogle bi biti vrlo zanimljive - kazao je Domagoj Čavlović, direktor domaćina turnira Cibone i aktualni predsjednik ABA lige.

U srijedu su pred novinare izašli treneri sudionika prva dva četvrtfinala, a u četvrtak će to učiniti treneri Cedevita Olimpije (Rimac), FMP-a (Jovanović), Cibone (Velić) i Budućnosti (Subotić).

- Pripreme su napokon gotove, a one su uvijek preduge, kako za igrače tako i za trenere. Mi imamo dosta novih igrača, a u četvrtfinalu igramo s momčadi koja je u jako dobroj formi jer je prva krenula s pripremama. Još je rujan, momčadi traže kemiju i hijerarhiju na terenu - kazao je Partizanov trener Andrea Trinchieri, hrvatskoj sportskoj javnosti poznat kao Talijan hrvatskih korijena.

- Za pravo igranja na Superkupu izborili smo se s vrlo mladom momčadi, a ove sezone ćemo imati nikad mlađi sastav u kojem će najstariji igrač imati 22 godine. Tako smo sami htjeli jer imamo jako talentirane igrače kod kojih se napredak brzo vidi. Partizan je apsolutno kvalitetnija momčad i ako uđemo s dozom prevelikog respekta onda nemamo što tražiti. Budemo li hrabri i čvrsti onda utakmicu možemo učiniti zanimljivom - ističe trener Mege Bemax Deja Milojević koji također najavljuje najjaču sezonu ABA lige:

- Bez obzira što se na cijelom Balkanu svake godine priča da je košarka nikad gora, ja sam uvjeren da nas čeka najjača ABA liga dosad. Ne samo zbog broja i kvalitete stranca koji su došli u abaligaške klubove nego i zbog talentata kojima ti klubovi raspolažu. Ja se sjećam da se o ABA ligi govorilo da je slaba i kada su u njoj igrali Šarić i Jokić, a oni su sada ozbiljni NBA igrači.

Pregršt vrlo ozbiljnih igrača ima i euroligaš Crvena zvezda (Derrick Brown, Lorenzo Brown, Perperoglou, Baron, Gist, Jenkins, Ojo...) čiji trener Milan Tomić ovako najavljuje četvrtfinale:

- Svi koji vole košarku neka dođu u Draženovu dvoranu, bolje nego da su po kafićima. Kada smo dolazili u Laktaše svi su govorili da to nije toliko bitan turnir, ali da bi bilo dobro da se osvoji i mi smo ga osvojili. Tako ćemo i ovaj put dati sve od sebe da se prikažemo u što boljem svjetlu.

A to svjetlo pokušat će, koliko je moguće, potamniti slovenski prvak Koper Primorska koju predvodi nadareni hrvatski trener Jurica Golemac:

- Mi ćemo pokušati svima dokazati da smo ozbiljni i ambiciozni, da nismo samo simpatični. Još nismo igrali protiv euroligaša kao što je Zvezda, ali ćemo i njima pokušati parirati i fizički i mentalno. Veselim se vidjeti gdje i kako im možemo parirati. Za sezonu nam je ambicija da budemo konkurentni svima, da nikome ne priznamo premoć i siguran sam da ćemo biti kompetitivan rival u ovoj ligi.