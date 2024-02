Službeno: Paul Pogba suspendiran na 4 godine, svjetski prvak iz Rusije dobio drakonsku kaznu

Francuski nogometaš Paul Pogba, još uvijek aktivni član talijanskog Juventusa suspendiran je na 4 godine zbog pada na doping testu nakon utakmice Udinesea i Juventusa u kolovozu prošle godine. U njegovoj krvi nađeni su tragovi DHEA, tvari koja povećava udio testosterona u krvi.

Uskoro 31-godišnji veznjak tako na teren neće sve do vremena kada će proslaviti 35. rođendan, što vrlo vjerojatno znači da je njegova karijera gotova.

🚨🇫🇷 BREAKING: Paul Pogba has been banned from football for four years due to doping. pic.twitter.com/1BsdRmijOq