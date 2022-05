Niko Kovač ima novi posao! Vratio se u Njemačku: Imamo ogroman potencijal

Niko Kovač novi je trener Wolfsburga!

Bivši hrvatski izbornik je potpisao trogodišnji ugovor do 30. lipnja 2025. godine, objavio je Wolfsburg na svojoj službenoj stranici.

To je njegov prvi posao nakon što je prekinuo suradnju s francuskim prvoligašem AS Monacom i njegov povratak u njemačku Bundesligu nakon što je dobio otkaz u Bayernu nakon što je s Bavarcima osvojio trostruku krunu, a godinu ranije s Eintrachtom pokorio tamošnji Kup. Od listopada 2013. do rujna 2015. Niko Kovač je vodio i hrvatsku reprezentaciju.

“Ja sam dijete Bundeslige i pun sam želje i motiva. Sjajno je započeti još jedno uspješno poglavlje s Vukovima,” rekao je Kovač.

„Razgovori s Jörgom Schmadtkeom i Marcelom Schäferom bili su vrlo dobri i puni povjerenja i uvjerili su me da prihvatim ovaj uzbudljiv izazov. Očekivanje da ćemo napraviti razliku i biti uspješni zajedno sa svojim trenerskim timom u Wolfsburgu je veliko, momčad ima ogroman potencijal i postoje uvjeti za optimalan i uspješan rad.”

Wolfsburg je zaključio sezonu na skromnom 12. mjestu, daleko od željenog plasmana u neki od europskih kupova. U klubu se nadaju kako bi ih upravo Kovač mogao vratiti u gornji dom bundeslige. Inače, Wolfsburg je najbogatiji grad u Njemačkoj.