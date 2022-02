Luiz Felipe Scolari

Morao sam Ronaldu reći da mu je umro otac, tražio me samo jednu stvar

"Bilo je jako teško. Bio je to trenutak koji je stvorio vezu između nas, vezu koja nadilazi odnos trenera i sportaša. Kad je vijest stigla do nas, prije utakmice protiv Rusije, nitko nije znao kako mu reći i nitko nije htio pa sam im rekao da ću to učiniti jer znam kako je izgubiti roditelja. Svoje sam izgubio nekoliko godina prije toga", rekao je Scolari