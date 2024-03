Slavni sportaš nije mogao hodati do 4. godine. Za njega su molili danima, a onda se dogodilo čudo

Legendarni nogometaš Emmanuel Adebayor je bivši togoanski reprezentativac koji je igrao na poziciji napadača. Tijekom bogate karijere nastupao je za Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Real Madrid, ali brojne druge klubove. Inače, bivši nogometaš ima nevjerojatnu životnu priču, a tiče se njegovog ranog djetinjstva. Jedno vrijeme je dijelio svlačionicu s Lukom Modrićem u Spursima i Realu.

Naime, kao dijete imao je problema u razvoju, a onda se dogodilo pravo čudo.

- Nisam mogao hodati do četvrte godine. Mame me je vodila u Nigeriju, Lagos, Ganu i sva sela u Africi, ali ništa nije pomoglo. Jednog dana odvela me je u crkvu, u kojoj su joj rekli da će se moliti za mene tjedan dan i da, ako poslije toga ne prohodam, ostat ću nepokretan cijeli život - ispričao je jednom prilikom Adebayor.

- Počeli su se moliti u ponoć u nedjelju. Cijeli tjedan nisam hodao. Pred kraj sljedeće subote moja mama je neprestano plakala jer je mislila da sve gotovo. Vodila me je po cijelo Africi, a ništa nije dalo rezultate. U svakom slučaju, ležao sam u ckrvi oko 9 ili 10 sati narednog dana i čuo sam drugu djecu kako se igraju vani. Netko je iznenada šutnuo loptu u crkvu, a ja sam bio prva osoba koja je potrčala k njoj jer sam je želio dotaknuti. Mama se uplašila zato što me nikad nije vidjela kako hodam, a ja sam tada trčao. Svi ljudi koji su se molili za mene u crkvi rekli su joj da sam prohodao zbog nogometa. To je značilo da u meni ima nogometne krvi. Ovo je nevjerojatna priča, ali je istinita. Mama mi govori o tome cijelog života - rekao je slavni nogometaš.

Inače, Adebayor je bio dio reprezentacije Togoa kad je autobus s igračima i stručnim stožerom napadnut u Angoli tijekom afričkog kupa nacija i život je izgubilo troje ljudi. Nakon toga je prestao igrati za reprezentaciju, a mnogi su ga optužili da je tu odluku donio zbog novca, što je on odmah demantirao.