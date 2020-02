Slavni Portugalac otkrio tajnu nakon što je iznenadio cijeli svijet: Bio sam primoran to učiniti...

Trener Tottenhama Jose Mourinho iznenadio je brojne navijače i ljubitelje nogometa neobičnom frizurom. Naime, 'Special One' se ošišao na ćelavo pa je njegova promjena imidža postala glavna tema brojnih medija, a Mourinho je iskusno šutio, ali je na kraju ipak otkrio tajnu zašto trenutno nema kose.

Jose nije bio zadovoljan kako ga je frizer ošišao i onda se odlučio na drastičan potez.

- Nisam odmah rekao zašto sam se ovako ošišao, ali sam bio primoran to učiniti. Frizer nije napravio ono što sam tražio i sve je to loše ispalo. Kad sam se pogledao u ogledao, rekao sam mu da me skroz ošiša. Kosa će narasti ponovno i ne brinem se oko toga kako izgledam trenutno - rekao je Mourinho.

Iako su mediji pokušali doći do informacije o kojem se frizeru radi, Mourinho nije želio otkriti jer smatra da bi tako uništio posao nesretnom frizeru.