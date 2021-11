Sjećate ga se? Bio je istinski heroj nacije, a sada moli za pomoć: Sve su mi uzeli, oca uhitili, obitelj protjerali...

Legendarni turski nogometaš Hakan Sukur uputio je molbu za pomoć. On je, spašavajući glavu kao neistomišljenik turskog režima, pobjegao u Ameriku gdje jedva krpa kraj s krajem, radi kao taksist. Živi praktički u neimaštini, a u karijeri je zaradio milijune.

Golgeter Galatasaraya je morao bježati jer je skoro završio u zatvoru kada se suprostavio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Upravo je njega preko društvenih mreža Sukur optužio za situaciju u kojoj živi.

"Moja situacija je jako teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj. Erdogan me zvao da se priključim njegovoj stranci kako bi osvojio više glasova, a onda me pretvorio u državnog neprijatelja jer nisam imao iste ideje kao on", rekao je Sukur za Sportsweek pa nastavio:

"Sve su mi uzeli. Obitelj su mi protjerali, oca uhitili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokraciju sada plaćaju cijenu. Za turske nogometaše je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontrolira", poručio je slavni nogometaš.

Ipak, nogomet mu je i dalje velika ljubav. Na kraju je uputio molbu:

"Ako je neko dovoljno hrabar da mi pruži šansu u talijanskom nogometu, to bi mi puno značilo."

Za reprezentaciju Turske odigrao je 112 utakmica i postigao je 51 pogodak.