Sindikat nogometaša odugovlačenjem prikazuje igrače lošima

Između engleske Premier lige i predstavnika Udruge profesionalnih nogometaša (PFA) još nije postignut dogovor o smanjenju plaća igračima najbogatijih engleskih klubova, a prema mišljenju bivšeg igrača Dannyja Millsa odugovlačenje od strane sindikata šteti igračkom ugledu u javnosti.

Predstavnici sindikata u subotnjim pregovorima naveli kako bi predloženo smanjenje plaća od 30 posto zapravo značilo manje novca za javne usluge, kojima pripada i zdravstveni sustav. Iz sindikata su predočili računicu kako bi britanska Vlada takvim smanjenjem ostala bez 200 milijuna funti koje bi igrači uplatili na ime poreza.

Kako su zbog zaštite od širenja koronavirusa zabranjena javna okupljanja, a time zaustavljena i sva sportska natjecanja, od nogometaša koji uživaju u visokim primanjima se očekuje da pokažu solidarnost i pristanu na smanjenje plaća u doba kad mnogi ljudi znatno nižeg socijalnog statusa ostaju bez posla i prihoda koji im trebaju kako bi preživjeli od mjeseca do mjeseca.

Bivši nogometaš Leedsa i Manchester Cityja 42-godišnji Danny Mills tvrdi da su igrači spremni pomoći, ali da im sporost u pregovorima to ne dopušta.

"Dogovor se može postići, nije to tako komplicirano. Jasno je da Vlada ne želi ostati bez novca od poreza, ali postoji način kako to riješiti. Kod igrača postoji volja. Potpuno je jasno da su oni voljni pomoći", izjavio je Mills za Sky Sports.

"Igrači Premier lige imaju mogućnosti i imaju novac kojim to mogu učiniti. Mogli bi to i neki drugoligaški igrači, ali oni iz nižerazrednih klubova to ne mogu jer su i oni suočeni s vrlo oskudnim životom. Jasno mi je što PFA želi prikazati ističući brojeve, ali odugovlačenje igrače prikazuje lošima", tvrdi Mills.

"Igrači žele dati novac, žele pomoći, ali zašto su trebala tri tjedna da bi se došlo do točke u kojoj nema zaključka. To nije dobro. PFA sporo reagira, a ni komunikacija im nije bila briljantna. Kod igrača postoji dobra volja, a PFA djeluje kao da ih želi blokirati", istaknuo je bivši nogometaš.

U Velikoj Britaniji je od izbijanja pandemije COVID-19 od posljedica ove bolesti umrlo više od 4000 ljudi.