Sin ruskog tajkuna momčadski je kolega Shumija Jr., Alonso na prvu utrku dolazi s umjetnim zubima

Ove nedjelje starta prva utrka nove sezone Formule 1, sezone u kojoj Britanac Lewis Hamilton (36), kojem je britanska kraljica Elizabetha II dala viteški naslov, može do svog osmog, rekordnog naslova svjetskog prvaka čime bi se postavio na prvo mjesto te ljestvice.

On i Michael Schumacher sada dijele tron jer svaki ima po sedam titula najboljeg. Osim toga, mnogi se pitaju bi li Hamilton nakon ove sezone mogao doživjeti velike promjene i je li mu ova godina možda i posljednja u Mercedesu jer s tom je momčadi potpisao jednogodišnje produljenje ugovora. I momčad i vozač malo su govorili o planovima nakon 2021. godine, što znači da će se o Hamiltonovoj budućnosti itekako raspravljati. No, osim njega svijet će možda još i više pratiti nova lica u elitnom sportu. Naime, od ove 2021. godine u F1 došao je i sin legendarnog Schumachera - Mick Schumacher koji će voziti za momčad Haas. Od rookieja tu su i Rus Nikita Mazepin koji će biti Mickov momčadski kolega, ali i Japanac Yuki Tsunoda koji će voziti za AlphaTauri.

Zanimljivo, Tsunoda tako postaje prvi vozač u Formuli 1 rođen 2000. godine i bit će najmlađi među elitom. Također je prvi Japanac u F1 nakon Kamuija Kobayashija koji je vozio od 2009. do 2014. godine.

Zapravo, ne zna se tko od ovih novaka ima zanimljiviju priču. Tako je za Mazepina bilo komentara kako je do Formule 1 dogurao samo na račun ugleda svog oca Dmitrija koji je poznati ruski tajkun i milijarder.

Osim toga, ruski vozač napravio jeveliku glupost kada je prije nekoliko mjeseci objavio na Instagramu video kako dira djevojku na zadnjem sjedalu automobila. Osude su tada krenule pljuštati, a on se na kraju 'posipao pepelom'.

- Želio bih se ispričati za svoje nedavne postupke. Bilo je to neprimjereno ponašanje, još i objavljeno na društvenim mrežama... Žao mi je zbog prekršaja i sramote koju sam donio Haas F1 timu - poručio je Mazepin.

Sa Schumacherom juniorom drugačija je priča, talent je pokazivao od rane dobi, a dokazao ga brojnim naslovima u nižim kategorijama.

- Zaista je nevjerojatan osjećaj biti uz momčad znajući da je to to, da mi se bliži prva utrka u Formuli 1. Dobio sam i svoju službenu F1 propusnicu, onu pravu F1 propusnicu. Bio sam izvan sebe kada je stigla. Sjećam se da je i tata imao jednu. I ja sam ju htio, ali, naravno, nisam ju mogao dobiti. Sada je tu i sjajna je, jedva čekam da sve počne - rekao je Mick koji ima sjajan motiv za vožnju u F1, ne samo da se utrkuje radi sebe, već i radi oca, koji se još uvijek nije oporavio od teškog pada na skijanju 2013. godine.

Da bi balans mladosti i iskustva bio na stazi, za to se pobrinuo Renault koji je potvrdio da će se njihova momčad od ove sezone zvati Alpine te da će za nju voziti i. No, bivši dvostruki svjetski prvak i prije početka sezone je morao na operaciju gornje čeljusti, nakon što je doživio biciklističku nesreću. Talijanska Gazzetta dello Sport navodi da je na Alonsa naletio automobil prilikom vožnje biciklom u blizini Lugana u Švicarskoj, gdje je Španjolac odvezen u lokalnu bolnicu. Osim oštećene čeljusti, ostao je bez nekoliko zubi zbog čega će morati ugraditi umjetne. No, usprkos svemu spreman je za start u Bahreinu i povratak u svijet formule 1 iz kojeg je izbivao dvije godine. Za to vrijeme okušao se u drugim vidovima automobilističkog sporta, kao što su nastupi na kultnoj utrci Indianapolis 500 i na Reliju Dakar.Od ostalih promjena koje se su se dogodile ove sezone spomenimo da je Racing Point postao Aston Martin, s obzirom na to da je Aston Martin prihvatio ponudu Lawrencea Strolla, vlasnika Racing Pointa i oca Lancea Strolla, od 200 milijuna funti za 20% udjela u kompaniji.Ova sezona trebala bi biti i rekordna kada je pitanu broj utrka. Naime, ako neće biti problema s koronavirusom pa će se neke morati odgađati i ukidati kako prošle godine, vozit će se 23 utrke koje počinju u Bahreinu, a završavaju u Abu Dhabiju. Bit će ovoDodajmo i da Formulu 1 od ove sezone ekskluzivno možete pratiti samo na kanalima Sportkluba. Uz vas će kao komentatori biti Antonio Baković i Marijan Projić, koji će voditi emisije uoči i nakon utrke.

Kalendar Formule 1 za sezonu 2021.

28. ožujka Bahrain

18. travnja Italija

2. svibnja Portugal

9. svibnja Španjolska

23. svibnja Monaco

4. lipnja Azerbajdžan

13. lipnja Kanada

27. lipnja Francuska

4. srpnja Austrija

18. srpnja Velika Britanija

1. kolovoza Mađarska

29. kolovoza Belgija

5. rujna Nizozemska

12. rujna Italija

26. rujna Rusija

3. listopada Singapur

10. listopada Japan

24. listopada SAD

31. listopada Meksiko

7. studenog Brazil

21. studenog Australija

5. prosinca Saudijska Arabija

12. studenog Ujedinjeni Arapski Emirati