Sin legendarnog vatrenog nastoji oživjeti karijeru, potpisao je za drugoligaša

Hrvatski nogometaš Roko Šimić (21) napustio je Cardiff City i do kraja sezone provest će u njemačkom drugoligašu Karlsruheru, objavio je klub sa stadiona BBBank Wildpark.

Šimić dolazi u Karlsruher na posudbu uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone.

"Veselim se novom izazovu. Sportski direktor Mario Eggimann mi je tijekom naših razgovora dao jasnu sliku moje uloge i puta koji me čeka. To me, uz izglede za minutažu na visokoj razini, brzo uvjerilo. Želim pomoći momčadi golovima i svojom energijom, i jedva čekam igrati na BBBank Wildparku," kazao je Roko Šimić.

Šimić je igrao za sve mlađe uzraste hrvatske vrste, a nakon što je završio nogometnu obuku u Lokomotivi, prešao je u Red Bull Salzburg u ljeto 2021. Odatle je bio posuđen u Liefering i Zurich. U kolovozu prošle godine potpisao je za Cardiff City koji ga je odmah posudio u KV Kortrijk.

"Od početka sam osjetio da je Roko strastven oko svog novog izazova. Sastali smo se krajem prošle sezone u BBBank Wildparku i odmah smo imali jako dobar razgovor. Budući da već neko vrijeme pratimo Roka, prirodno smo znali njegovu kvalitetu. Roko je moderan središnji napadač snažne tjelesne građe, dobre tehnike i snažnog golgeterskog instinkta," dodao je sportski direktor Mario Egimann.