Sevilla je u lošoj formi, ali baš za Dinamo joj stiže veliko pojačanje

Nogometaši Seville, koji će za deset dana ugostiti zagrebački Dinamo u play-offu Europske lige, nastavili su s treninzima za svoju iduću utakmicu protiv Elchea, a najveća novost bio je povratak danskog reprezentativca Thomasa Delaneya koji je bio ozlijeđen mjesec i pol dana.

Istovremeno, nisu trenerali Argentinci Gonzalo Montiel i Lucas Campos pa je njihov nastup u Elcheu u petak u 21 sat neizvjestan.

Sevillini igrači su trenirali u svom sportskom centru nakon što su u nedjelju imali slobodan dan poslije subotnjeg remijeg 0:0 kod Osasune. To im je bio treći remi zaredom u prvenstvu, te četvrta utakmica u nizu u kojoj nisu pobijedili jer su prethodno ispali od gradskog rivala Betisa u osmini finala kupa.

Momčad Julena Lopeteguija će u Elcheu nastojati prekinuti taj niz pa boljeg raspoloženja dočekati hrvatskog prvaka na svom Sanchez Pizjuanu u susretu koji je na rasporedu 17. veljače.

No to će najvjerojatnije morati učiniti bez dvojice od ukupno trojice Argentinaca koji su se sredinom prošlog tjedna vratili s okupljanja argentinske reprezentacije.

Foto: PX Images/ABACA Tecatito of Sevilla reacts after missing a goal during the La Liga match between Valencia and Sevilla at Mestalla Stadium on January 19, 2022 in Valencia, Spain. Photo by Sara Aribo/PxImages/ABACAPRESS.COM

Ocampos, 27-godišnje lijevo krilo, osjetio je bolove tijekom zagrijavanja uoči utakmice s Osasunom pa ga je u posljednji trenutak zamijenio Ivan Rakitić u udarnoj postavi. Montiel, 25-godišnji lijevi bek, napustio je travnjak nakon samo četiri minute jer ga je "probola" bol u stražnjem dijelu butnog mišića desne noge.

U ponedjeljak nije trenirao niti brazilski veznjak Fernando Reges, koji već duže vrijeme ima problema sa stopalom zbog čega nije u subotu otputovao u Pamplonu na utakmicu s Osasunom. Pozitivna vijest je povratak 30-godišnjeg danskog veznjaka Delaneya, premda nije poznato je li čitav trening vježbao s grupom ili samo jedan dio.

Delaney, koji je pokazao dobru formu tijekom prvog dijela sezone, posljednju je utakmicu odigrao 21. prosinca u domaćem 1:1 remiju s Barcelonom. Od tada je bio izvan pogona zbog ozljede mišića. Tijekom oporavka se bio zarazio koronavirusom što je dodatno odgodilo njegov povratak na travnjak.

U subotnjoj utakmici s Osasunom debitirao je 26-godišnji napadač Anthony Martial, posljednje pojačanje posuđeno iz Manchester Uniteda, ali bez zapaženijeg učinka. Lopetegui je, međutim, ponovo mogao računati na svoja tri marokanska reprezentativca, vratara Yassinea Bona i napadače Munira El Haddadija i Youssefa En-Nesrya, koji su se vratili s afričkog Kupa nacija.

Istovremeno, 36-godišnji kapetan i desni bek Jesús Navas, prolazi posljednju fazu oporavka nakon tromjesečnog izbivanja zbog ozljede. Na duže vrijeme neće biti niti krilnih igrača Susa Fernándeza i Erika Lamele nakon što su prošli operacijske zahvate stopala i ramena.

Sevilla se u španjolskom prvenstvu nalazi na drugom mjestu sa šest bodova zaostatka za vodećim Real Madridom. Taj bi zaostatak bio četiri boda da je aktualni kapetan Ivan Rakitić protiv Osasune zabio gol iz jedanaesterca u 92. minuti.