Sesar uoči razigravanja za ostanak: Cibona je prevelik klub za Drugu ABA ligu

Uoči posljednje ovosezonske utakmice u ABA ligi, dvoboja sa Spartakom (petak), u Ciboni se dogodila press konferencija. Manje zbog ambicija kluba, jer Cibonino pretposljednje mjesto je definirano, a više zbog obveze koju propisuju pravila ovog regionalnog natjecanja.

Dakako, bez obzira na "zabetonirano" 15. mjesto, cibosi sezonu žele završiti s pobjedom a za takvo što morat će nadjačati vrlo kompaktnu momčad Subotičana za koje kapetan domaćina Krešimir Radovčić ističe:

- To je klub koji u svojoj premijernoj sezoni u Prvoj ABA ligi stoji jako dobro a mi samo sa ozbiljnim pristupom možemo biti u utakmici što duže. Oni imaju 12 ozbiljnih igrača u svom sastavu i pokazali su da mogu pobjeđivati i jače od sebe kao što su pobijedili Crvenu Zvezdu u Beogradu.

Ponešto je o suparniku kazao i trener Josip Sesar.

- Spartak je jako dobro selekcionirana momčad koja na bekovima ima dva stranca koji u ključnim trenucima utakmicu preuzimaju na sebe. Uz kvalitetu domaćih igrača oni su u svojoj premijernoj sezoni u Prvoj ABA ligi izborili doigravanje. Mi ćemo se dobro pripremiti no vidjet ćemo u kojem ćemo sastavu istrčati jer već dva mjeseca imamo problema s ozljedama a kronično nam nedostaje visokih igrača.

U odnosu na prethodne sezone koje su završavali sa po devet-deset pobjeda, Ciboni "kronično" nedostaje i bodova. Jesu li ovosezonski vukovi slabiji od prethodnih? Pitali smo to igrača, Radovčića, kojem je ovo peta sezona u nizu među vukovima.

- Nama se pad najčešće događao u završnici i mislim da smo ove sezone izgubili šest-sedam utakmica na dva posjeda i to sve zbog sitnih pogrešaka, dekoncentracije. Promijenilo se sedam igrača i tri trenera pa se pogreške događaju i zbog toga što smo se stalno iznova skupljali i pokušavali promijeniti tijek sezone.

U čemu je ključna razlika između njegove prve sezone u Ciboni (2022-23), u kojoj je Cibona imala devet pobjeda, i ove u kojoj može imati najviše pet? Pitali smo to trenera Sesara?

- Ja sam ove sezone treći trener. Tu je bilo puno dolazaka i odlazaka, pogriješilo se u samoj selekciji igrača u samom startu. Ovo su kvalitetni igrači no znate da deset kvalitetnih igrača ne mora uvijek funkcionirati kao dobra momčad. Svaki ovaj igrač zaslužuje igrati u ABA ligi no teško je stvoriti "kemiju" ako promijenite tri trenera a svaki mjesec dolazi novi igrač. Osim toga, ova je momčad preopterećena s velikim brojem utakmica. Prošli smo mjesec u 15 dana igrali šest-sedam utakmica a Vuković nam je jedini igrač i normalno je da dođe do pada. Pobijedio ti ili izgubio, svaka utakmica te troši. Ja sam uvjeren da su dečki u svakoj utakmici imali pravi pristup, nisam osjetio kod nikoga da netko nešto ne želi, no ako igraš svako dva-tri dana nitko neće reći da ne može ali glava ne funkcionira.

Naveo je prvi Cibonin trener i primjer talentiranog juniora Katanovića?

- On je ove sezone igrao u šest natjecanja. U ABA ligi, u juniorskoj ABA ligi, u Favbet Premijer ligi, u juniorskom Prvenstvu Hrvatske te u Ćosićevu kupu ali i za Bosco. Dakle, on nema vremena za kvalitetan trening a ako je tako onda ni same utakmice nemaju puno smisla. U tom smislu ni sportska politika kluba nije dobra jer ne smije se dijete trošiti tako. Mi ćemo njemu za tri godine, kada bude imao 20, tražiti mane a njih će možda biti baš zato što mu sada nedostaje treninga.

Na koncu je Sesar upitan za stav oko toga da se Ciboni može dogoditi da padne u Drugu ABA ligu ili pak da, ako i dobije utakmice za ostanak (protiv Ilirije ili Bosne), mora platiti pozivnicu od 400 tisuća eura?

- Cibona je jedan od osnivača regionalne lige i prevelik je klub za ABA dva ligu. Nadam se da će ljudi iz ovog iščitati što mislim. Uostalom, tu dolazimo i do sportske politike i na ljudima iz kluba je da odrede u kojem smjeru treba ići. Cibona je prevelik klub što neki misle i što bi htjeli da ona bude. Čujem svakojake priče oko sljedećeg izdanja ABA lige, i o nekom proširenju, no ne želim se sada s tim zamarati jer imamo previše problema s ozljedama - zaključio je Sesar.