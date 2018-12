Šerić: Ne razumijem one koji ne mogu priznati da je Modrić najbolji

Anthonyja Šerića (39), igrača kojeg ćemo pamtiti i po tome što je jedini hrvatski nogometaš koji je nastupio na tri svjetska prvenstva a da pritom nije igrao ni minute, uhvatili smo u Splitu.

S radošću je pristao biti član Večernjakova žirija koji bira nogometaša 2018. godine.

– Ah, nije mi teško izabrati najboljeg hrvatskog nogometaša u 2018. godini. Naravno, to je Luka Modrić. Bio je ključni igrač Reala i hrvatske reprezentacije. Messi je najbolji igrač svih vremena, do njega je Ronaldo, ali u 2018. godini Luka je bio najbolji. I zato ne razumijem one koji ne mogu prihvatiti da ih je Luka ove godine obojicu nadmašio – rekao je Šerić i dodao:

Ćiro bi nagovorio i Messija

– Bio sam na finalu u Moskvi i baš sam zbog naših dečki bio jako ponosan. Uza sve probleme u hrvatskom nogometu, izniman je uspjeh što smo drugi na svijetu.

Anthony Šerić imao je tu sreću da je u osam godina u reprezentaciji bio s dvije generacije, igrao je s igračinama iz 1998. Šukerom, Bobanom, Prosinečkim, Štimcem, Stanićem, a reprezentativnu svlačionicu je u zadnjim nastupima dijelio i s Modrićem, Ćorlukom, Srnom...

Pitali smo Anthonyja tko je za njega najbolji hrvatski nogometaš svih vremena.

– Sve je to stvar ukusa, ali meni je najbolji hrvatski nogometaš Robert Prosinečki. Neki su govorili da ne može trčati zato što previše puši, ali za mene je on bio ne samo nogometaš nego nogometni umjetnik. Što je sve radio s loptom, to je bilo čudesno. Zvao sam ga doktorom nogometa – prisjetio se Anthony.

Šerić, inače rođen 15. siječnja 1979. u Sydneyu, mogao je nastupati i za Australiju, koja ga je žarko željela. Uoči SP-a 1998. gotovo istodobno stigli su mu pozivi obiju reprezentacija.

– U rodnoj Australiji proživljavao sam stvaranje Hrvatske. Oduvijek mi je bio san obući kockasti dres. To je bila odluka srcem. Jako volim Australiju i rodni Sydney, ali ne može se to mjeriti s ljubavlju prema Hrvatskoj. Tako da je odluka bila laka, i nikad nisam požalio iako sam malo igrao. Ali, kako bih igrao više kad je ispred mene bio ponajbolji lijevi bek svijeta Robert Jarni.

Šerića su tijekom reprezentativne karijere vodila petorica izbornika – Blažević, Jozić, Barić, Kranjčar i Bilić. Tko je na njega ostavio najbolji utisak?

– Ćiro Blažević. On je bio poseban. Nema to veze s taktikom ili trenerskom tehnikom, nego prije svega s njegovom energijom. Sjećam se kad mi je govorio da se odlučim za Hrvatsku, bio je toliko uvjerljiv da bi i Messija nagovorio da igra za nas.

Prisjetio se Šerić početaka svoje karijere, vremena kad je 1997., kao golobradi mladić, došao u Hajduk.

– U mojoj generaciji bili su Tudor, Pletikosa, Leko, Jurić..., sve igrači koji su kasnije napravili velike karijere. A ja sam u momčad ušao slučajno. Zbog brojnih ozlijeđenih igrača, Bonačić mi je dao priliku, a ja sam je iskoristio.

Ubrzo su i inozemni klubovi uočili Šerićeve vrline, pa ga je 1999. kupila Parma.

– U Parmi su tada igrali i Fabio Cannavaro i Lilian Thuram, na mojoj poziciji igrao je odlični Antonio Benarrivo. Odmah sam vidio da se u takvoj konkurenciji neću moći probiti pa sam otišao na posudbu u Veronu. A i tamo je bilo nekoliko odličnih igrača: Mutu, Oddo, Camoranesi, Gilardino... Tada je Serie A bila najjača liga na svijetu, velik je uspjeh bio igrati u bilo kojem talijanskom prvoligašu.

Tijekom šest godina u Italiji Šerić je igrao za Parmu, Veronu, Bresciu i Lazio. U Bresci je svlačionicu dijelio s legendama Josepom Guardiolom i Robertom Baggiom.

- Igrao sam u Bresci s Baggiom, Guardiolom, Lucom Tonijem, Tareom, bili su ondje i Matuzalem, Appiah... Brescia je bila fenomen, nema šanse da danas takav klub okupi takve igrače. Baggio i Guardiola bili su pri kraju karijere, ali su igrali vrhunski. Za Guardiolu su već tada govorili da će biti trener. Dirigirao nam je na terenu, pokazivao kamo da se krećemo, nekima je zbog toga išao i na živce. Mogao je govoriti tri sata bez stanke... Veselim se svaki put kad se nađemo.

Šerić je osim u Italiji igrao i u Grčkoj, Turskoj, Portugalu... Stekao je brojna poznanstva, ali i naučio engleski, talijanski, španjolski i turski jezik.

Iskustvo s magarcem

Igračka epizoda u Turskoj, gdje je igrao za Beşiktaş i Karabukspor, ostala je Šeriću u lijepom sjećanju.

- U Karabukspor nisam isprva htio ići, ali pristao sam jer su išli sa mnom i hajdukovci Tomić i Cernat. Bio sam skeptičan kada sam došao jer sam prvo vidio velike tvornice, mnogo prašine i dim sa svih strana. Mislio sam da je nemoguće da takav grad ima dobru prvoligašku momčad. Ali bilo mi je odlično, ostao sam tri godine, a prema meni su se Turci odnosili kao da sam član njihove obitelji. Grad je imao oko 100.000 stanovnika, ali bio je poput velikog sela, s trgovačkim centrom u središtu. Sjećam se posebno jedne scene kada sam išao u trgovinu, a ispred mene je čovjek pred trgovinom taman zavezao magarca i ušao u dućan.

Zahvaljujući dobrim kontaktima u Turskoj, dvaput je našao posao svom prijatelju Igoru Tudoru, prvo u Karabuksporu, a potom i u Galatasarayu.

– Ne želim biti klasični menadžer, ni trenerima ni igračima, ali drago mi je kada mogu drugima pomoći.

Biste li voljeli raditi u Hajduku?

- Hajduk mi je najveća ljubav, ali trenutačno i bolna točka zbog loših rezultata. Sjećam se da su nas starije igrače 2010. potjerali zato što smo na kraju sezone imali tri boda manje od Dinama, a sada je ta razlika na kraju sezone 30 bodova. Žalosti me situacija u Hajduku, no ne znam bih li prihvatio neku funkciju u klubu. Najvjerojatnije ne bih. Hajduk je moja ljubav, a kada radite za novac, onda to više nije samo ljubav. No, želim raditi u nogometu. Još učim, ima vremena – zaključio je simpatični Šerić.

Šerićev izbor:

Luka Modrić (Real) 10

Ivan Rakitić (Barcelona) 9

Mario Mandžukić (Juventus) 8

Marcelo Brozović (Inter) 7

Domagoj Vida (Beşiktaş) 6

Danijel Subašić (Monaco) 5

Dejan Lovren (Liverpool) 4

Šime Vrsaljko (Atletico, Inter) 3

Ivan Perišić (Inter) 2

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 1