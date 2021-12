Šef sudaca za Večernji list: Bio je penal, Hajduk je oštećen, ali zgrožen sam nekim pričama

Lokomotiva i Hajduk odigrali su još jednu pogocima bogatu utakmicu, ali tih 3:3 zasjenila je situacija s kraja utakmice - igranje rukom Branimira Cipetića i VAR provjera koja je to odlučila ignorirati.

>>> Torcida stvorila domaćinsku atmosferu u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sudac Tihomir Pejin prepustio je odluku VAR sobu, u kojoj je bio Zdenko Lovrić, a on se odlučio ignorirati činjenicu da je Cipetić rukom udario loptu prema nozi Stipe Biuka i na taj način mu poremetio ravnotežu. Da je pogriješio, potvrdio je predsjednik Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić.

- Neću sigurno u javnosti pričati o kaznama za suce, niti sam o tome govorio. Oni koji to prenose, vjerojatno imaju svoje razloge. Također, smatram da je teško kažnjavanje sudaca pogrešno, nije adekvatno ako se radi o jednoj pogrešci odmah krenuti s teškim kaznama jer ti ljudi moraju nastupati dalje. U ovom trenutku kazne nisu tema i molim vas da to naglasite. Želim govoriti o situaciji koja je pobudila zanimanje u javnosti i zbog koje opet kreću teorije zavjere u javnom prostoru. Svatko tko je gledao utakmicu, vidio je kakvo je bilo suđenje. Zato sam zgrožen pričama o uroti.

Odakle te priče dolaze?

- Ne znam dolaze li pritisci da se o tome govori iz Hajduka, ali mene nitko ne pritišće niti me može pritiskati. Dakle, bio je kazneni udarac za Hajduk i trebao je biti dosuđen. To je moj osobni stav, a ne stav komisije koja se nije još ni sastala. Cipetić je igrao rukom i to je bio jedanaesterac. Kontrolor suđenja na utakmici bio je Draženko Kovačić i napravit će svoju analizu utakmice.

Zašto VAR soba nije reagirala, jesu li zaspali?

- Ne bih banalizirao njihov posao jer to nije bila lagana situacija. VAR soba je krivo procijenila i pogriješila.

Ističe se i situacija kod zadnjeg gola za Lokomotivu koji je u vlastitu mrežu zabio Katić. Ranije je Cipetić prilikom izvođenja outa zagazio na crtu, suci su pustili akciju, a Hajdukov stoper nespretno je zabio svom vrataru.

- Pravilo jasno kaže da prilikom izvođenja auta igrač može dijelom stopala ugaziti na crtu, to nije prekršaj. Smiješno je isticanje takvih detalja - kaže Marić.