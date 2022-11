Sedmoligaš poslao ponudu za Haalanda, žele da ostane u formi kad ne igra u Kataru

Ashton United poslao je zanimljivu ponudu za jednog od najboljih igrača svijeta. Engleski sedmoligaš na posudbu želi dovesti Erlinga Haalanda, koji se s Norveškom nije kvalificirao na Svjetsko prvenstvo.

- Jednostavno ima smisla. City ne igra i želimo da Erling ostane u formi. To je smislenije nego da igra golf šest tjedana. Mislimo da bi se dobro uklopio kod nas - rekao je trener kluba Michael Clegg.

Ashton se nalazi desetak kilometara od stadiona Etihad pa udaljenost 22-godišnjem napadaču ne bi predstavljala problem.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 22, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland with manager Pep Guardiola after being substituted REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Phil Noble/REUTERS

- Klub još uvijek čeka na odgovor Manchester Cityja - napisali su na službenim stranicama.

