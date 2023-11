Saudijci ponovo krenuli u lov na Modrića. Žele ga Realu preoteti već ove zime

Trener Real Madrida, Carlo Ancelotti, najavio je kako njegov klub neće biti aktivan tijekom zimskog prijelaznog roka te da se ne očekuju nikakvi značajni transferi. To se također odnosi i na Luku Modrića, koji od početka sezone ima bitno manju minutažu zbog promjena u veznom redu i načinu igre madridskoga kluba. Poznato je da nije zadovoljan ulaženjem s klupe, no Ancelotti ističe njegovu važnosti.

"Luka nas sigurno neće napustiti ove zime. Smatra da je važan igrač, a isto mislimo i mi. Jako je važan igrač za nas, ne želi otići i time smo jako zadovoljni", rekao je talijanski trener. Modrić je ovoga ljeta produžio ugovor na 12 mjeseci, no očekivao je da će više igrati kako bi održao formu i za utakmice s hrvatskom reprezentacijom te nastupio na Europskom prvenstvu iduće godine.

Međutim, Modrić svojim igramo pokazuje da je i dalje na razini najboljih, a to prepoznaju i klubovi koji bi ga rado vidjeli u svojem dresu. Španjolci pišu kako ga želi dovesti Inter Miami Davida Beckhama i pridružiti ga Lionelu Messiju. Prije produženja ugovora velika je panika vladala zbog visokih ponuda iz Saudijske Arabije, a sada je uslijedio nastavak te priče.

Novinar i transfer insajder, Rudy Galetti, navodi da su dva saudijska kluba zainteresirana i već poćela raditi na dovođenju Luke Modrića ove zime. Navodi kako Al Ahli žele stupiti u kontakt s hrvatskim kapetanom. Al Ahli trenutno zauzima treće mjesto tamošnjeg prvenstva. U momčadi imaju Riyada Mahreza, Roberta Firminha i Edouarda Mendyja. A

